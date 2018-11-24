國指改革 紅籌民企擬不設上限

由今年初起，恒指公司開始把10隻紅籌及民企股逐步納入國指，包括騰訊（0700）、中移動（0941）及中海油（0883）等，至明年初完成。恒指公司現正計劃在這10隻股份全面納入後，進一步改革國指，目的是讓國指成為具代表性的「香港市場中國指數」。

建議引入快速納入機制

恒指公司表示，建議日後把國指成分股數目維持在50隻不變，但由明年6月起進一步增加紅籌及民企股的數目至15隻，再在明年9月加至20隻，並計劃在明年12月起的指數調整，完全移除紅籌及民企股的數目限制。恒指公司指出，預計至明年12月，國指相對所有香港主板上市內地公司的市值覆蓋率，可改善至56.8％。國指的行業分佈亦可望更加平衡，金融業佔市值佔比會降至45.8％。

另一方面，根據現時要求，招股上市少於3年、借殼上市少於6年的紅籌及民企股，不論規模均不合資格加入指數。但這次諮詢中，恒指公司建議引入快速納入機制，若該公司在內地公司中的市值排名在首10位，又符合盈利、現金流及派息等要求，可在上市一年後獲納入指數。