美團挫12% 大行紛削目標價

受公司上市令估值大幅增加，導致可轉換可贖回優先股公允價值變動影響，美團截至今年9月底的第三季虧損擴大至832.95億元人民幣；經營虧損亦擴大至34.51億元人民幣，不過平台年度交易用戶總數按年升30.3%至3.82億；第三季整體變現率亦由去年9.3%升至13.1%。

瑞銀大摩美銀美林齊睇72元

瑞銀發表報告認為，美團第三季收入符合預期，但考慮到消費者信心減弱以及與同行餓了麼的競爭加大，故將其明年至2020年收入預測下調6%至7%，另外亦預期明年底有潛在社會保障開支產生，預料美團明年仍有小量虧損，推遲至2020年才見盈利；重申「買入」評級，目標價由75元下調至72元。

摩根士丹利則指出，美團第三季收入按年升97%，增長優於同業，餐飲配送服務銷售亦如預期，基於其在內地服務業電商增長潛力，維持「增持」評級，不過目標價亦由75元下調至72元，反映其短期盈利會受宏觀經濟風險所影響的因素。美銀美林認為，第三季變現情况改善是美團業績亮點之一，但考慮到餐飲外賣業務將較進取，需要推出增值服務，故下調其下個財年的毛利率預測，並將目標價由78元降至72元，重申「買入」評級。