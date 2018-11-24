觀望「習特會」 港股成交21月最低 分析：好淡爭持醞釀「爆邊」

明報記者 廖毅然

恒指昨日低開69點，至午後一度挫212點，收市僅跌91點，國指則跌58點至10,388點。全周計恒指累跌255或0.98％，全周波幅不足千點。成交亦愈來愈疏落，昨日主板成交僅595億元，是去年2月初以來最少，今年農曆新年前夕的半日市，成交亦比昨日全日市為多。碧桂園（2007）及吉利（0175）均跌逾3％，是表現最差的恒指成分股。騰訊（0700）跌1.3％。長江基建（1038）表現最好，全日升2.2％。

碧桂園吉利跌逾3％ 表現最差藍籌

恒指近日多次嘗試突破，始終無法升穿50天線（昨日為26191點），不過逐漸形成三角形走勢（見圖），雖然每個高點均低於前一個，形成一條阻力線，但自本月初的大陽燭後，低點有向上移的趨勢，加上波幅逐漸收窄，形成三角形走勢。

宏匯：美元不再強勢 利新興市場股市

宏匯證券研究部主管林嘉麒指出，三角形走勢反映好淡爭持，配合成交淡靜，未來有可能「爆邊」，而他預計市場對「習特會」沒太大期望，只要會議沒有壞消息，恒指很大機會向上爆，至年底前形成一波反彈。看好港股主要有幾個因素，一來今年已下跌不少，估值已較廉宜。二來近日港股表現「硬淨」，即使美股大跌亦能企穩。最後是預計加息預期降溫下，美元不再強勢，有利新興市場股市。

A股無重大不利消息下跌2.5％

瑞銀財富管理則發表報告指出，儘管新經濟股票受盡貿易、增長及監管風險的蹂躪，但該行長遠看好電子商貿及手機遊戲主題。短中期而言則偏好銀行股，該行業目前並不昂貴，股息收益率也相當吸引。然而該行強調，只有出現明確的經濟及貿易風險解除信號，股市被重新估值的空間才比較大。

昨日內地A股在沒有重大不利消息下大幅下跌，上證綜指跌2.49％至2579點，失守2600點。深成指大跌3.26％，深圳創業板跌3.34％。為配合救市措施，上交所及深交所昨晚發布回購細則的徵求意見稿，冀完善上市公司股份回購制度，鼓勵上市公司進行回購以穩定股價。