旅業國際售前主席 6820萬蝕讓

旅業國際指出，大股東海航旅遊將以每股1.65元，分別向楊詠安及豐斌出讓59.99%及5.21%股權，涉及近1.8億及1563.8萬股，總代價共3.23億元。每股做價較停牌前每股1.45元，溢價13.79%。翻查資料，這較海航旅遊於2016年12月提出收購旅業的前身嘉耀時每股作價2元，在事隔近兩年，折讓17.5%，亦意味海航旅遊需要蝕讓6820萬元。楊、豐兩人繼而對旅業國際以每股1.65元提出全面收購，同時亦出價逾9777萬元，收購旅業國際的可換股債券。楊、豐二人擬繼續經營集團現有紙質卷煙包裝及社會產品紙質包裝業務，並擬調任楊氏出任執行董事，以及考慮資產出售、資產收購、集資、業務合理化、業務重組，及研究進行業務多元化對提升長期增長潛力而言是否合適。