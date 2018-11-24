工行：民企貸款每年淨增逾2000億

谷澍表示，民企融資難不止在信貸，更反映在債券等渠道，不止小微企業，不少大中型民企也面臨困境，而企業不僅投資新項目需要資金，更要解決現有項目資金接續問題。該行過去1月通過各種渠道為民企增加近百億元融資，並與百家民企骨幹企業簽訂合作協議。

小微企貸款利率較首季降0.67厘

谷澍指出，截至10月底，工行有融資餘額的民企有近8萬戶，較年初增長8%，佔整體融貸客戶數量近八成，融資餘額為2.1萬億元；小微企業貸款執行利率為4.7厘，較今年首季的5.37厘下降了0.67厘。跟據本月初國務院常務會議決議，商業銀行第四季的小微企業貸款利率需比首季下降1厘。

谷澍表示，總行會全額補足分行由於貸款價格下調產生的收益損失，針對「不會貸」的問題，該行會讓最了解市場、客戶和風險的信貸專業人員選擇市場、授信審批、管控風險，亦會利用大數據和行外資訊，幫助分行判斷企業經營情况。為落實小微企業的優惠利率政策，工行將對小微企業貸款專門設置相對較低的經濟資本調節系數，對小微企業貸款給予內部資金轉移價格優惠。

對於資產質素問題，谷澍表示支持民營和小微企業時只問優劣，對於那些暫時遇到困難但專注主業、有前景的民營企業，將通過各種風險緩釋方式幫助其渡過難關，避免資金鏈斷裂。另外該行亦會利用大數據等金融科技，對超過2萬億元的普惠現存資產和每年1.5萬億元的累放貸款，動態監測和實時預警。

建設銀行（0939）董事長田國立昨日亦接受新華社訪問，公布未來三年的普惠金融規劃，普惠貸款餘額在未來三年內達到1萬億元，客戶突破200萬戶，貸款不良率控制在3%以內。