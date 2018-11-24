按初步招股文件，公司今年頭半年錄得純利1.4億元（人民幣．下同），按年上升逾6倍。公司目前在內地經營《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》等56款手機遊戲，另外有25款遊戲預備於今明兩年推出。

兖煤澳洲下周一招股

兖煤澳洲（6890）下周一（26日）開始招股，至下周四（29日），今次共發行5944萬股，集資最多15.36億元，其中10%為公開發售。每股招股價介乎23.48元至25.84元，每手100股入場費為2610元，料12月6日掛牌上市。摩根士丹利、招銀國際及中銀國際為獨家保薦人。

兖煤澳洲今次申請在港雙重上市，其招股價相等於4.09澳元到4.5澳元，比昨日其澳洲收市價3.06澳元，高出約33.7%到47.1%。公司財務總監張磊（圖）表示，管理層留意到股票在澳洲市場流通性沒有預期高，希望在港上市提高流動性，反映公司真實價值。

另一「騰訊系」股份同程藝龍（0780）昨晚暗盤報捷，據耀才暗盤交易，最高見11.5元，收報11.46元，較招股價9.8元升16.94%，成交涉173萬元，一手400股帳面賺664元；在輝立暗盤最高位見11.46元，收報11.34元，較招股價升15.71%，成交有330萬元，一手400股帳面賺616元。該股將於下周一掛牌。