騰訊音樂傳「雙12」美上市籌78億 故技重施 騰訊料錄特殊收入撐業績

明報記者 劉旭霞

據彭博社報道，騰訊音樂計劃12月4日開始接受認購，同月12日掛牌。有內地傳媒引述消息指出，騰訊音樂發行規模將小於10億美元，估值介乎220億美元至250億美元，料會以上限定價，並已獲得超過10倍的機構認購意向。

估值最高料達250億美元

騰訊音樂原定於上月便赴美上市，但由於美國科網股急跌，外電早前便透露，公司因而決定延遲IPO時間。之前，《路透》曾傳騰訊音樂的融資目標為20億美元，與現時被傳的少於10億美元相差一倍；估值同樣大減，由約300億美元削最多近27%，到介乎220億美元至250億美元。按騰訊的持股量計，其持股估值最高達逾145億美元（約1135億港元）。除騰訊以外，騰訊音樂的主要股東還包括另一串流音樂公司Spotify，持有9.1%股權。

中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦認為，雖然現時市况波動，但估計騰訊「為免夜長夢多」，將騰訊音樂盡快趕及今年內完成上市，但他認為目前公司的估值仍未確定，亦要視乎該股的認購反應，難以評論騰訊音樂帶來的收益能否彌補其他已分拆業務的公允值跌幅。

同系上市公司股價挫 或抵消利潤

騰訊上季分拆美團上市，騰訊第三季錄得87.62億元人民幣的其他收益，當中來自金融資產估值上升錄得逾200億元人民幣收益，估計大部分為來自分拆美團的收益。但美團上市至今的股價累跌近22%，其投資估值或於騰訊下季業績扭盈為虧。其他騰訊集團已分拆上市的公司，近一年的股價亦累跌超過兩成，當中如去年11月在美國上市的搜狗股價亦累跌約53%，同期在港上市的閱文（0772）股價亦累跌逾22%，而易鑫（2858）更跌逾70%。