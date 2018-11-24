珀爵首開現樓示位 珀居盡推7幢洋房

珀爵提供24幢洋房，實用面積介乎1967至2622方呎，昨日已上載樓書，遠展營業及市務總監(香港)陳富強表示，市場洋房供應不多，不擔心銷情，而細單位過去樓價升幅大，「市場停一停好正常」，預料農曆新年後會回穩。

TWELVE PEAKS十日連推3洋房

該盤昨日開放兩個現樓示範單位，包括實用面積2027方呎的珀爵‧御28號洋房，以及實用面積2326方呎的珀爵‧殿21號洋房，示範單位即日開放予買家預約參觀，稍後招標發售，售價會參考同區一手樓盤，另樓盤每實呎管理費約4.5元。資料顯示，元朗同區現時一手洋房成交實呎約1.5萬元。

此外，7月推出至今累沽7幢洋房的珀居，昨日上載銷售安排，餘下7幢洋房，實用面積介乎2761至2836方呎，由下周四開始招標，採取每日招標和截標方式，最後收標日期為12月31日。資料顯示，珀居之前售出的洋房，最高成交呎價超過4萬元。

另一邊廂，新地（0016）連環推出山頂TWELVE PEAKS多幢洋房招標，最新推出實用面積3657方呎的9號屋，將於下周三招標，該單位曾於2014年推出，當時定價為3.991億元，實呎109,133元。項目除了本周初以6.66億元售出1號屋外，10號屋亦於昨日截標，過去10日內連推3幢洋房招標。

新世界土瓜灣盤命名「瑧尚」

其他新盤方面，億京旗下大埔白石角海日灣昨日首度開放3個示範單位予傳媒參觀，其中以2座2樓B室為藍本的連裝修示範單位，實用面積505方呎，屬2房間隔，另亦有實用面積794方呎的1座2樓A室及實用面積1067方呎的2座2樓C室兩個3房清水示範單位。

此外，新世界（0017）與市建局合作、現正申請預售樓花同意書的土瓜灣九龍城道及上鄉道交界項目，命名為瑧尚；項目提供294伙住宅單位，預計2021年3月落成，樓花期長約28個月，料主打中小型單位。資料顯示，瑧尚總樓面逾11.1萬方呎，當中逾2.2萬方呎屬商業樓面。