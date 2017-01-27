嘉湖車位110萬 3個月勁蝕27%

上述車位原業主今年8月以149.8萬元買入該車位作投資用途，持貨僅3個月，帳面蝕39.8萬元或27%。事實上，今年中樓價屢創新高時，嘉湖山莊車位做價曾多次錄得破頂成交，其中更以167.5萬元創下屋苑車位成交新高價。與現時的成交相比，成交價大跌約三成半。

代理：股市波動減投資者入市意欲

中原地產副區域營業經理伍耀祖表示，目前嘉湖山莊僅兩成車位業主為用家，其餘均為投資者，惟近月股市波動，減少投資者入市意欲，令車位交投放緩。目前，屋苑有部分車位叫價亦大幅劈價，車位叫價普遍介乎115萬至150萬元不等。

領都210萬沽 5個月帳蝕9%

除此之外，將軍澳日出康城領都L2層1個單號車位本月初以210萬元易手。原業主今年6月以230萬元買入該車位，持貨僅5個月，帳面蝕20萬元或9%。

另外，將軍澳南豐廣場L2層一個單號車位，8月初以195萬元獲買家承接。原業主今年6月以192萬元、連3500元租約購入上述車位，持貨約兩個月，轉手帳面微賺3萬元，但扣除釐印、佣金等雜費後，料損手約4萬元離場。