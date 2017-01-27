東環額印鬆綁732萬沽 持貨3年近平手離場

尚築開放戶358萬 實呎低見1.47萬

方續稱，東環6A座另一中層同類單位，6月中以1020萬元成交，意味上述成交價較高位低28%；原業主2015年9月以679.7萬元一手買入單位，3年帳面獲利52.5萬元或7.7%，若扣除使費，料近平手離場。

領凱3房失守800萬 重返年初價

元朗洪水橋半新盤尚築1樓單號室，屬實用面積243方呎開放式戶，放盤約兩個月，原業主最初叫價400萬元，減價42萬元或11%後，以358萬元易手，實呎14,733元，料為屋苑二手新低呎價；原業主2015年6月以299.2萬元一手購入，帳面賺58.8萬元或約20%。

將軍澳日出康城亦出現低價成交，美聯營業經理林志堅表示，日出康城領凱10座極高層左翼B室，屬實用面積681方呎3房戶，上月以950萬元放售，至於11月初降價至880萬元，在買家大幅還價下，終以770萬元成交，累減180萬元或近19%，實呎11,307元；原業主於2011年以554.4萬元買入，帳面獲利215.6萬元或38%。日出康城對上一宗低價3房成交，為實用面積664方呎領都8座低層右翼D室，今年1月以761萬元成交，實呎11,461元。

張玉珊2380萬入市會景閣

另土地註冊處顯示，前藝人張玉珊本月初以2380萬元購入灣仔會景閣高層05室，實用面積933方呎，實呎2.55萬元。原業主持貨25年，帳面賺1812萬元或3倍。張玉珊6月曾以5100萬元購入項目同層實用面積1400方呎04室，實呎3.64萬元，意味今次張玉珊添食入市，呎價較5個月前低三成，惟兩單位景觀有別。