CCL 7個月首失守180點 連跌8周挫3.98% 3年最長跌勢

明報記者 林可為

昨日最新公布的CCL報179.18點，除按周跌0.68%，更是連跌8周、累跌3.98%，重返今年4月中水平；相對今年8月中CCL錄得歷史新高紀錄188.64點，下跌5.01%。

較8月高峰跌5%

CCL曾於2015年11月中至2016年1月初期間連跌9周，由142.14點跌至134.41點，累跌5.4%，為近年最長一次跌市，市場現時關注下周公布的CCL會否續續尋底。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報181.17點，按周跌0.8%，同樣連跌8周、累跌4.1%。

CCL（中小型單位）報179.41點，按周跌0.76%，連跌12周即約3個月共5.17%；CCL（大型單位）報178.03點，按周跌0.23%，連跌2周共0.92%。近5周計，CCL（中小型單位）累跌3.54%，CCL（大型單位）則跌1.22%，顯示中小型單位是今次跌市的火車頭。

港島樓價一個月累跌4.69%

值得一提的是，市區樓價跌幅亦轉趨明顯。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，九龍CCL Mass報178.37點，按周跌0.95%，連跌4周共4.16%；港島CCL Mass報182.6點，按周跌1.28%，連跌兩周共3.05%。新界方面，新界東CCL Mass錄190.45點，按周跌0.7%，連跌12周即約3個月共8.8%，為該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass錄166.11點，按周跌0.09%，連跌5周共3.34%。黃良昇續稱，港九市區以5周（即約一個月）累積跌幅計，均高於新界兩區；期內港島累跌4.69%、九龍累跌3.62%，高於同期新界西3.34%、及新界東3.06%的跌幅。

周末預約睇樓量上升

不過，樓價趨跌，卻刺激二手睇樓量。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，樓價回落吸引不少買家出動尋找樓盤，加上部分新居屋申請者趁在月底攪珠結果公布前，率先於二手市場睇樓問盤，帶動周末預約睇樓量向上，估算全港50個指標屋苑共錄1250組客戶，今明兩天周末預約睇樓按周升1.6%。