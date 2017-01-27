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投資400萬 兩年已回本

【明報專訊】程思遠20多年前已開始經營廣告噴畫生意，後來再涉足珠寶首飾生意，5年多前再和經營珠寶首飾代工廠的朋友合作創辦艾栢斯鐘錶。2014年，公司將一個實用面積約1000方呎的觀塘工廈單位，改造成迷你的廠房、辦公室兼陳列室。

香港廠房員工只有5人，但手表的設計、最後組裝及品質管理，全部都在該處進行；亦負責部分零件的電鍍工序及小部分景泰藍表盤的燒製工作。

港設千呎廠房 員工僅5人

在內地，他拍檔將其位於深圳的珠寶首飾代工廠的部分地方改裝成手表廠房，有25名員工，主要負責加工從其他公司購入的手表零部件、燒製大部分景泰藍表盤，以及鑲嵌鑽石、翡翠等工作。至於手表零部件，絕大部分從內地廠商購入，陀飛輪機芯採用杭州生產，或購入其機芯零件自行加工及組裝；普通機械機芯和石英機芯，從瑞士購入。

工人曾作珠寶代工 造表快上手

因為精打細算，艾栢斯鐘錶成立初期投資只是400萬元；到了2015年，公司已回本有餘。至今，公司累積生產及賣出2500多隻手表，其中九成都是配上國產陀飛輪機芯，約一成配上瑞士普通機械機芯或石英機芯。若以男女裝表劃分，約七成是男裝、三成是女裝。

程思遠表示，公司營業額每年都有增長，自從2014年開始推出產品，2015年的營業額增長達五成；2016年和2017年再分別增長逾一成；今年可望再增長至少兩成，過去兩個月，已經賣出數百隻手表，去貨速度比以往明顯加快。

他和拍檔半途出家，能夠在手表業做出成績，除了靠用心自學之外，另一個主因是珠寶首飾和手表的生產有相通處，具協同作用。程思遠表示，因為珠寶首飾廠的工人習慣做微細的鑲嵌工作，改為造手表也很快上手，即使燒製景泰藍表盤。

雖然很多香港年輕人都覺得鐘表業的學藝過程太長，不願入行，但程思遠表示，一名熟手鐘表技師的薪酬其實非常理想，公司現時考慮和培訓機構及商會合作開設課程，希望為香港鐘表業培訓新血。

[企業創富]

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