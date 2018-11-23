藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商

艾栢斯鐘錶有限公司（Anpassa Watch Company Limited）共同創辦人程思遠表示，他一向經營廣告噴畫及珠寶首飾生意，之所以會涉足鐘表業，要由2012年說起。當時他因為興趣，在業餘時間從事二手名牌手表買賣。其間，他感到十分好奇的是，為何瑞士名牌手表的二手價錢可以企穩，他將太太的一隻瑞士名牌手表拆開來研究，然後再重新組裝。他發覺，瑞士名牌手表如零部件的位置會設計到不易弄錯，組裝過程沒有想像中困難。

之後，他開始不斷在YouTube上看短片以及買書來看，學習製表知識。2013年中，他和朋友創辦艾栢斯鐘錶，開始自行設計手表；2014年初，推出第一批陀飛輪手表，但最初反應未如理想，本地鐘表店不敢入貨。

時至2014年9月，公司在貿發局主辦的「香港鐘表展」中參展，才出現首個突破。當時，該公司推出訂造陀飛輪手表服務，吸引一家台灣公司和一家馬來西亞公司合共訂購200隻，每隻都有不同的設計，兩者後來更成為當地代理商。

為藝人設計手表 打開本地市場

同年，本地一本女性雜誌請了藝人陳法拉做專訪及拍照，作為封面故事，所以想艾栢斯特別為陳法拉設計及製造一隻手表，以配合拍照；該公司為陳法拉設計了一隻18K玫瑰金女裝陀飛輪手表。文章刊出後，有讀者得知可以訂造手表，令該公司首度接到本地顧客訂單；為陳法拉設計的手表，亦累積賣出了200多隻。

2016年，公司採用超薄的陀飛輪機芯以及18K白金表殼，推出一款全表只厚8.1mm的女裝陀飛輪手表，表殼上鑲嵌了鑽石，定價7.4萬元。2017年，再推出一款全表只厚7.9mm的女裝陀飛輪手表，定價8.8萬元。此外，推出了龍鳳足金陀飛輪手表，表蓋圖案如龍鳳鈪，專為結婚當日使用；平日可以拆下貴重的表蓋，如日常佩戴手表，每對售價13.6萬元。

但程思遠覺得，單是個人訂造服務及採用陀飛輪機芯、鑲金、鑲白金、鑲鑽石、鑲翡翠等，會漸漸失去新鮮感。為了營造藝術氣息，公司由2015年開始研究採用「景泰藍」（搪瓷釉料，法文稱為Cloisonné）製造表盤。

景泰藍配國產機芯 零售價逾5萬

經過3年多試驗，公司在今屆「香港鐘表展」中展出其景泰藍系列產品，共有近20款。每隻手表表盤以人手畫圖及上色，可說是獨一無二，配上瑞士機械機芯，每隻零售價由2萬多元起；配上國產陀飛輪機芯，每隻零售價由5萬多元起。

其中一款景泰藍手表，更採用了雙陀飛輪機芯，製作難度在於在景泰藍表盤上鑽開兩個洞，以展示雙陀飛輪；又要在景泰藍表盤上鑲嵌鑽石。程思遠解釋，因為景泰藍表盤需要經過幾次以800度明火高溫燒結而成，過程已相當難，又要在表面鑲嵌鑽石，稍有不慎，會導致表盤破裂而報銷。

程思遠表示，2015年時決定以景泰藍表盤來作為新主題，是因為觀察到有瑞士名牌手表開始採用景泰藍。到了近一年，有如雨後春筍，他在記者面前隨便翻開專講高檔手表的月刊，已可找到多個瑞士名牌採用景泰藍表盤推出的新款手表，大部分售價超過100萬元，入門級也要40萬至50萬元。

相比之下，雖然該公司是新品牌，但入場門檻低得多，對於部分顧客來說有其吸引力。公司在「香港鐘表展」中展出景泰藍手表之後，反應不錯，尤其是台灣市場，近兩個月生意明顯增加。

曾做噴畫生意 色彩準確度有優勢

現時，台灣市場佔公司生意35%至40%，香港市場佔約40%，馬來西亞佔逾10%，餘下小部分分散在日本、韓國、泰國等。此外，有瑞士、加拿大及東歐國家的公司正商討景泰藍手表的訂單，其中一家東歐公司已落實入貨，只是等候量產。

程思遠分析，瑞士名牌紛紛採用景泰藍表盤作新主題，除了因為鑲金、鑲白金、鑲鑽石等已不新鮮之外，亦因為它們擅長以手工藝作宣傳賣點。該公司有準客戶也透露，曾經與內資廠商討合作，但稍嫌色彩不夠準確，「我們一向經營廣告噴畫生意，對於色彩的準確度，自然較為敏感」。

程思遠表示，公司的三大市場當中，馬來西亞代理商是購入現貨，透過實體店零售。在香港，公司有透過Noble Diamond Jewellery其中兩間分店銷售現貨；但整體來說，在香港和台灣主要透過網上銷售，並以個人訂製業務為主。

因為香港和台灣顧客較喜歡提出自己要求，令手表款式獨一無二。例如，有台灣顧客就會拿一枚舊錢幣來作表面；亦曾有台灣富豪一口氣訂造5隻手表，每隻都要10餘萬元。

港台各佔生意40% 個人訂製為主

由於公司的手表每隻動輒數萬元以上，顧客只需在網上支付10%的訂金，即會開始為顧客造表。當完工後，香港顧客可以上公司提貨，台灣顧客可以到台灣代理商處提貨，或由該公司或台灣代理商的員工親自送貨給顧客，以及收取餘下90%貨款。

公司在創業初期曾經賣過關鍵字廣告，近期facebook專頁粉絲已超過1.72萬人，只需經營好其facebook專頁、網站和電郵通訊，盡快回覆客戶查詢等，已經有不錯的效果，故已沒有再賣廣告。此外，香港和台灣分別有顧客成立了其粉絲群組專頁，間接協助宣傳。其中，香港粉絲群組專頁稱為「腕表藝術─獨立製表」，雖然是不公開群組，但有440多名成員，兩地的粉絲群組最近更分別邀請程思遠出席聚會。

明報記者 薛偉傑

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