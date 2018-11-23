澳科相關人士3億購華信會展34樓半層

持貨8年帳面賺1.88億

土地註冊處資料顯示，灣仔會展廣場辦公大樓34樓A至E室，面積8131方呎，上月底以3.018億元售出，呎價37,117元，登記買家為Team Famous Limited，董事包括澳科控股（2300）主席兼執行董事陳世偉，以及執行董事吳世杰。而華信早於2010年以香港華信石油有限公司名義購入，當年成交價為1.138億元，華信或相關人士持貨8年後，現帳面獲利1.88億元，賺幅約1.65倍。

但要留意的是，華信或相關人士實際上持有會展廣場辦公大樓3層半樓面，除上述已沽出的半層外，餘下21至23樓3層樓面，早前已淪為銀主盤，並由仲量聯行於下周一（26日）拍賣，成為近年市場上最大銀碼甲級商廈銀主盤。資料顯示，有關物業共涉49,554方呎，若以上述成交呎價約3.7萬元作參考，該3層樓面市值超過18億元。

呎價3.7萬 料成下周拍賣參考價

據悉，該3層銀主盤原由印尼財團De Monsa持有，於2016年以約13.88億元售予中資能源公司上海華信集團（香港），當時呎價約2.8萬元水平。