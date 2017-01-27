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泓碧突上載安排 周一開售110伙

【明報專訊】開售如箭在弦的碧桂園（2007）牽頭馬鞍山泓碧，昨晚深夜突上載銷售安排，本月26日（下周一）首輪發售110伙（其中10伙特色戶招標形式發售），樓盤過去一周累積接獲近300張入票。

雖然一手銷情放緩，但納米新盤仍加入戰團。資深投資者盧華旗下長沙灣大南街項目，正式命名為「AVA 228」；盧華女兒、裕滿工程項目策劃總監盧文德表示，項目總樓面涉約4.3萬方呎，收購成本約4億元，共提供160伙單位，現正準備上載樓書和示範單位，最快下月開售。

大南街AVA 228最快下月推

盧文德表示，AVA 228最細單位100多方呎起，主打開放式及1房戶，當中七成為開放式；項目關鍵日期為2021年12月，樓花期長約3年。負責樓盤銷售的美聯住宅部行政總裁布少明預期，該盤將來實用呎租金可高見60元。

翠雅山最快下月上載樓書

豪宅方面，大銀地產旗下長沙灣大埔道新盤翠雅山，昨開放兩個現樓裝修單位予傳媒參觀，其中第2座25號室，實用面積1867方呎，屬3房全套房間隔；另第2座23號室，實用面積1675方呎，為兩房間隔。大銀地產總經理（項目）朱偉雄表示，翠雅山最快下月上載樓書，以及安排有興趣準買家參觀。翠雅山由3座組成，提供35伙，分1房至4房間隔，實用面積1352至2496方呎。

新地（0016）近日主力清貨的何文田現樓天鑄，連續兩日以招標形式售出3伙第8座單位，套現逾1.5億元，單位實用面積1410及1576方呎，成交價4760萬至5783萬餘元，實呎3.3萬至3.6萬元。

天鑄過去兩天沽3伙

新盤市場再現撻訂，上月開售至今累沽逾70伙的九建（0034）油塘海傲灣，錄首宗撻訂，屬實用面積208方呎開放式戶的2座16樓G室，原以405.4萬元售出，買家取消交易料遭沒收5%涉20萬元。另會德豐（0020）MONTEREY第8座5樓D室，原以799.3萬元售出，買家新近撻訂料遭沒收5%涉約40萬元。另外，中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，為MONTEREY買家提供兩項按揭計劃，最高可達樓價80%，全期息率P減2.75厘（P現為5.375厘），另一為全期按息H加1.24厘，現金回贈2%。

相關字詞﹕會德豐 monterey 海傲灣 天鑄 翠雅山 ava228 盧華

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