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麗港城兩房失守700萬 今年首見

【明報專訊】二手交投緩慢，即使新盤開售亦未能帶動二手做價。信置（0083）觀塘市建局重建項目凱匯快將推出前，同區大型屋苑麗港城兩房卻失守700萬，創屋苑今年新低。市場消息指，麗港城7座中層G室，實用517方呎，兩房間隔，一個月前以780萬元放盤，最終減至660萬元成交，實呎12,766元，為屋苑今年首次跌穿700萬元成交，較市價約800萬元低近兩成。原業主1996年340萬元買入，持貨22年，帳面獲利320萬元或94%。

泓景臺兩房720萬 重返去年中價

另一藍籌屋苑鰂魚涌太古城兩房戶，以低市價約一成沽。美聯高級分區營業經理吳肇基表示，太古城恒天閣中低層G室，屬實用567方呎兩房戶，新近以1183萬元易手，實呎20,864元。同座毗鄰中層同面積F室，今年5月時連租約以1350萬元易手，實呎2.38萬元，上述成交價現低167萬元或12%。原業主2001年以260萬元買入，持貨17年，帳面獲利923萬元或3.55倍。

至於西九四小龍屋苑兩房戶再現低價成交，市場消息指，荔枝角泓景臺1座中層F室，實用477方呎，兩房間隔，9月初以920萬元放售，最終減至720萬元售出，為屋苑兩房今年新低價成交，重返去年中水平，實呎15,094元。原業主2004年以225萬元購入，持貨14年，帳面獲利495萬元或2.2倍。

長安邨迷你戶呎租56元 青衣新高

不過，有部分單位租金於淡市下創新高，青衣公屋長安邨有迷你戶呎租高見近56元，創區內住宅新高。中原區域營業經理梁岳宏表示，長安邨安泊樓中層8室，實用150方呎，為全新裝修，新近以月租8300元獲承租，實用呎租55.3元，呎租創青衣區新高。業主於1999年2月以6.49萬元買入，其後已補地價。可留意的是，今年8月時長安邨亦有迷你戶月租8500元，呎租近57元，當時貴絕青衣，不過據悉上述成交租客其後撻訂，最終再以月租8000元獲承租，實用呎租53.3元。

相關字詞﹕呎租破頂 長安邨 泓景臺 太古城 麗港城

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