麗港城兩房失守700萬 今年首見

泓景臺兩房720萬 重返去年中價

另一藍籌屋苑鰂魚涌太古城兩房戶，以低市價約一成沽。美聯高級分區營業經理吳肇基表示，太古城恒天閣中低層G室，屬實用567方呎兩房戶，新近以1183萬元易手，實呎20,864元。同座毗鄰中層同面積F室，今年5月時連租約以1350萬元易手，實呎2.38萬元，上述成交價現低167萬元或12%。原業主2001年以260萬元買入，持貨17年，帳面獲利923萬元或3.55倍。

至於西九四小龍屋苑兩房戶再現低價成交，市場消息指，荔枝角泓景臺1座中層F室，實用477方呎，兩房間隔，9月初以920萬元放售，最終減至720萬元售出，為屋苑兩房今年新低價成交，重返去年中水平，實呎15,094元。原業主2004年以225萬元購入，持貨14年，帳面獲利495萬元或2.2倍。

長安邨迷你戶呎租56元 青衣新高

不過，有部分單位租金於淡市下創新高，青衣公屋長安邨有迷你戶呎租高見近56元，創區內住宅新高。中原區域營業經理梁岳宏表示，長安邨安泊樓中層8室，實用150方呎，為全新裝修，新近以月租8300元獲承租，實用呎租55.3元，呎租創青衣區新高。業主於1999年2月以6.49萬元買入，其後已補地價。可留意的是，今年8月時長安邨亦有迷你戶月租8500元，呎租近57元，當時貴絕青衣，不過據悉上述成交租客其後撻訂，最終再以月租8000元獲承租，實用呎租53.3元。