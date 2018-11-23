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施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升

【明報專訊】近月樓市似現轉角之勢，財政司長陳茂波日前表示，若樓市確定進入下行周期，轉勢後會考慮放寬按揭成數。曾於2008年金融海嘯時形容樓市進入冰河時期的中原集團主席兼總裁施永青昨日表示，本地樓市不是一年半載可完成調整，最快需要兩年至三年，但本港樓價下跌幅度不會很大，按正常情况料下跌兩成至三成。

明報記者 謝穎怡

施永青過去亦曾多次對樓市作預測，如2008年10月金融海嘯時曾表示，樓市將進入冰河時期，其後樓市的確明顯回落，但為期約一年，至2009年下半年起樓市開始反彈。近年隨著樓市回升，施永青亦一直睇好後市，今年初亦預期，全年樓價或升8%至10%，惟其間會有波幅上落。近月市場觀望氣氛濃厚，除一手新盤收票及銷售放慢外，二手市場更屢現低價成交，施永青昨日出席一公開活動時表示，香港樓市升勢已維持頗長時間，現時大環境轉差，但本地樓市沒有大泡沫，亦未見過度借貸，而內地經濟有下行壓力，亦為香港帶來不穩定因素，已於交投量上反映。

嘉華溫偉明料明年初樓價重拾升勢

他續稱，二手交投量較高位下跌五至六成，與今年初相比亦下跌三成至四成，交投少令業主難套現，故要減價離場，令樓價由高位回落約5%，個別單位下跌逾一成。他認為，香港樓價開始調整，調整過程中或會因中美摩擦緩和而平靜，屆時交投或會略為上升，惟整體拾級而下的機會大於一步一步上升。至於本地樓價何時才會轉勢回升，他稱，要視乎內地經濟在美國施壓下，能否找出經濟新亮點。

有個別發展商認為，樓市向下行的空間有限，嘉華國際營業及市場策劃總經理（香港地產） 溫偉明指出，現時市况與1997年時不同，當時買家有財政困難，發展商要調整價錢去迎合市場，而現時新盤價錢調整只屬個別發展商的財務壓力，另現時市場氣氛轉淡，二手交投放慢是由於按揭成數及稅務問題影響買家入市，故他歡迎政府放寬按揭成數，同時希望市場不存在太多人為因素。他預計中美貿易戰明朗化的情况下，明年初樓價有機會重拾升勢。

莊太量：樓市調整一至兩個月

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市很少出現連續3年下跌的情况，3年內起伏甚多，調整速度亦不會如此緩慢。他續稱，現時租金、經濟數據及失業率等未見下跌，另本港旅客數字有反彈，上述各項因素顯示本港經濟基調正常，因此預計樓市只會調整一個月至兩個月，調整幅度介乎一成至一成半不等，料明年初會重返旺市氣氛。

相關字詞﹕樓市轉勢 按揭成數 莊太量 溫偉明 施永青

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