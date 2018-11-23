施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升

明報記者 謝穎怡

施永青過去亦曾多次對樓市作預測，如2008年10月金融海嘯時曾表示，樓市將進入冰河時期，其後樓市的確明顯回落，但為期約一年，至2009年下半年起樓市開始反彈。近年隨著樓市回升，施永青亦一直睇好後市，今年初亦預期，全年樓價或升8%至10%，惟其間會有波幅上落。近月市場觀望氣氛濃厚，除一手新盤收票及銷售放慢外，二手市場更屢現低價成交，施永青昨日出席一公開活動時表示，香港樓市升勢已維持頗長時間，現時大環境轉差，但本地樓市沒有大泡沫，亦未見過度借貸，而內地經濟有下行壓力，亦為香港帶來不穩定因素，已於交投量上反映。

嘉華溫偉明料明年初樓價重拾升勢

他續稱，二手交投量較高位下跌五至六成，與今年初相比亦下跌三成至四成，交投少令業主難套現，故要減價離場，令樓價由高位回落約5%，個別單位下跌逾一成。他認為，香港樓價開始調整，調整過程中或會因中美摩擦緩和而平靜，屆時交投或會略為上升，惟整體拾級而下的機會大於一步一步上升。至於本地樓價何時才會轉勢回升，他稱，要視乎內地經濟在美國施壓下，能否找出經濟新亮點。

有個別發展商認為，樓市向下行的空間有限，嘉華國際營業及市場策劃總經理（香港地產） 溫偉明指出，現時市况與1997年時不同，當時買家有財政困難，發展商要調整價錢去迎合市場，而現時新盤價錢調整只屬個別發展商的財務壓力，另現時市場氣氛轉淡，二手交投放慢是由於按揭成數及稅務問題影響買家入市，故他歡迎政府放寬按揭成數，同時希望市場不存在太多人為因素。他預計中美貿易戰明朗化的情况下，明年初樓價有機會重拾升勢。

莊太量：樓市調整一至兩個月

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市很少出現連續3年下跌的情况，3年內起伏甚多，調整速度亦不會如此緩慢。他續稱，現時租金、經濟數據及失業率等未見下跌，另本港旅客數字有反彈，上述各項因素顯示本港經濟基調正常，因此預計樓市只會調整一個月至兩個月，調整幅度介乎一成至一成半不等，料明年初會重返旺市氣氛。