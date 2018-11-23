英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場

自從英國就是否脫離歐盟舉行歷史性的全民公投後，兩年已經過去，但有關英國與其最大貿易伙伴未來關係的重大問題仍未有答案，當中包括英國會否繼續留在歐盟關稅聯盟內、英國會否成為單一市場的成員國，以及英國的出口會否面臨關稅等。

脫歐進程困難疑團未解

唯一較為確定的是，英國的歐盟正式成員國資格將會在2019年3月29日終止，雙方談判已於2017年底取得部分進展，包括就個人權利及英國脫歐的「分手費」達成協議。然而，主要由於愛爾蘭方面的難題，貿易及其他合作領域的進展已陷入停滯，如何重劃邊界及如何讓愛爾蘭和平協議繼續生效，這仍是談判進程面臨的主要障礙。

英國首相文翠珊月中宣布跟歐盟達成脫歐協議草案，但草案未能滿足留歐派及脫歐派。對於如何以最佳方式推進關稅聯盟及貿易等主要議題，政府內部存在分歧。「硬脫歐」的支持者希望盡快終止多項聯繫並完成脫歐程序，而較溫和的成員及反對脫歐者則主張維持合作關係。

今年初，歐盟與英國同意設定一個過渡期，將會由2019年4月持續至2020年12月。為履行愛爾蘭和平協議，英國首相文翠珊似乎會繼續保留關稅聯盟的成員國地位，直到找到一個永久的解決方案。

鑑於談判的複雜性、政府內部的分歧以及議會的反對，英國脫歐進程面臨重重困難，文翠珊或無法取得讓各方滿意的結果。她於2017年宣布提前大選，並導致其失去議會多數黨地位之後，這已成為關鍵問題。她不穩的處境已導致內閣倒台的風險大幅上升，早前執政保守黨內的疑歐派計劃向文翠珊發動不信任動議，逼使文翠珊下台。

曼城布里斯託續受惠租戶需求增長

施羅德房地產研究主管Mark Callender表示，英國各地優勝的城市，例如曼徹斯特、布里斯託及里茲或會繼續受惠於不斷增長的租戶需求。這些城市具有多元化、現代基礎設施及優質生活等共通點。「我們主要擔憂英國脫歐或會對倫敦寫字樓市場產生影響，雖然由於擁有大量高質素的勞動力及其他傳統優勢（如英國法律、時區），倫敦將繼續成為重要的國際商業中心，但其面臨的風險是銀行及其他金融服務企業或會將部分業務轉移至歐盟國家……這會對律師及其他為銀行提供專業服務的行業產生影響。我們亦發現倫敦約有四分之一的建造業工人是來自其他歐盟國家。」

South Quay Plaza鄰近金絲雀碼頭 827萬入場

雖然脫歐存在不少難題未解決，惟民間基建發展不會停止，實地觀察倫敦正在建設多項大型基建，不少新樓落成，發展商Berkeley Homes銷售及市場董事Louis Aldred表示，South Quay Plaza（SQP）將在兩年後陸續完工，該建築的設計旨在最大限度地利用周圍2.6英畝花園的空間，讓陽光照射到花園中，並為許多公寓提供兩面景觀。

由SQP步行5分鐘即可抵達South Quay DLR車站、金絲雀碼頭地鐵站和即將落成的伊利沙伯線橫貫鐵路線（Elizabeth Line）。SQP將為居民提供五星級的生活方式，成為The Quay Club的會員可享用健身房、20米游泳池、商務休息室、放映室和餐廳及56樓酒吧等。項目單位售價介乎82萬至212.5萬英鎊（約827萬至2143萬港元）不等。

明報記者

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