劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破

恒指昨高開167點、見全日高位26,139點回軟，但早段跌至25,873點已回升，收市報26,019點，升47點或0.18%；國指跌0.38%。大市成交677億元，低於60天平均兩成半多。恒指20天線至50天線收窄至25,700至26,200點，成交萎縮，隨時出現突破，以月內形勢向上機會較高，但不宜過分樂觀，料於27,000點水平已有阻力，向下關鍵支持為25,000點。

內房強勢未變 留意20天線升軌

據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成；陽燭對陰燭為38比62，大市偏弱但牛皮為主。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌參半，強勢的內房回吐逾2%，周三反彈的零售及教育回落1.42%，其他行業跌幅小於1%。上升行業中，燃氣升逾3%且全線上升，表現最強；其次博彩及消閒、航空、公共事業升逾1%。

代表內房股的恒生內地地產指數升至第三季密集區中間逐見沽壓，加上資金轉追落後，昨天提到慎防短線升勢或近尾聲。不過，行業強勢未變，過去提及中海外（0688）、潤地（1109）、萬科（2202）、龍湖（0960）穩步上揚，可留意在20天線或上升軌低吸機會。

個股方面，濰柴（2338）基本因素不俗，明年的盈利有提升空間，可以趁股價低迷時候吸納。公司早前公布今年首三季業績，按中國會計準則，營業收入按年增加6%，純利則上升逾三成，但比半年增長逾六成半有所放緩，部分受到去年第三季高基數所致。

藍天保衛戰 利好重卡車銷量

據國務院實施藍天保衛戰3年行動計劃，持續改善空氣質量，將於明年起在全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，隨着京津冀及周邊地區將淘汰國三車，重點區域、珠三角地區、成渝地區也提前至明年中實施國六排放標準，重點區域大力推進淘汰國三車，有助重型卡車銷量維持較高水平。

濰柴8.2元可吸 中線上望9.5元

在產品升級環境下，濰柴的競爭優勢料可進一步發揮，毛利率有提升空間，盈利將保持穩定增長。濰柴股價近期受到第三季重卡車銷售放緩而表現低沉，也可趁低吸納。走勢上，該股曾經短暫失守8元低位，但很快收復，並保持在8至8.7元區間上落，可於20天線約8.2元吸納，中線博向上突破上望9.5元，並以低收8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]