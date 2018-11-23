經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破

【明報專訊】港股向好趨勢持續，惟波幅逐步收窄，成交進一步下降，市場觀望氣氛變得更濃。走勢上，港股整固後向上試更高水平的機會依然較大，現時只差時機配合。

恒指昨高開167點、見全日高位26,139點回軟，但早段跌至25,873點已回升，收市報26,019點，升47點或0.18%；國指跌0.38%。大市成交677億元，低於60天平均兩成半多。恒指20天線至50天線收窄至25,700至26,200點，成交萎縮，隨時出現突破，以月內形勢向上機會較高，但不宜過分樂觀，料於27,000點水平已有阻力，向下關鍵支持為25,000點。

內房強勢未變 留意20天線升軌

據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成；陽燭對陰燭為38比62，大市偏弱但牛皮為主。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌參半，強勢的內房回吐逾2%，周三反彈的零售及教育回落1.42%，其他行業跌幅小於1%。上升行業中，燃氣升逾3%且全線上升，表現最強；其次博彩及消閒、航空、公共事業升逾1%。

代表內房股的恒生內地地產指數升至第三季密集區中間逐見沽壓，加上資金轉追落後，昨天提到慎防短線升勢或近尾聲。不過，行業強勢未變，過去提及中海外（0688）、潤地（1109）、萬科（2202）、龍湖（0960）穩步上揚，可留意在20天線或上升軌低吸機會。

個股方面，濰柴（2338）基本因素不俗，明年的盈利有提升空間，可以趁股價低迷時候吸納。公司早前公布今年首三季業績，按中國會計準則，營業收入按年增加6%，純利則上升逾三成，但比半年增長逾六成半有所放緩，部分受到去年第三季高基數所致。

藍天保衛戰 利好重卡車銷量

據國務院實施藍天保衛戰3年行動計劃，持續改善空氣質量，將於明年起在全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，隨着京津冀及周邊地區將淘汰國三車，重點區域、珠三角地區、成渝地區也提前至明年中實施國六排放標準，重點區域大力推進淘汰國三車，有助重型卡車銷量維持較高水平。

濰柴8.2元可吸 中線上望9.5元

在產品升級環境下，濰柴的競爭優勢料可進一步發揮，毛利率有提升空間，盈利將保持穩定增長。濰柴股價近期受到第三季重卡車銷售放緩而表現低沉，也可趁低吸納。走勢上，該股曾經短暫失守8元低位，但很快收復，並保持在8至8.7元區間上落，可於20天線約8.2元吸納，中線博向上突破上望9.5元，並以低收8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕濰柴 中海外 內房 港股

上 / 下一篇新聞

第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
實際收入升97.2% 毛利率大跌
實際收入升97.2% 毛利率大跌
零售協會：料今年高單位數增長
零售協會：料今年高單位數增長
外電：渣打擬斥資百億回購
外電：渣打擬斥資百億回購
中生製藥上季純利增長放緩
中生製藥上季純利增長放緩
市况差 中化能源延港上市
市况差 中化能源延港上市
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
Dynam擬拓飛機租賃業務
Dynam擬拓飛機租賃業務
歐化中期虧損增3倍 消費弱
歐化中期虧損增3倍 消費弱
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
力伍﹕投資100%看人
力伍﹕投資100%看人
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
華融逐步消滅賴小民痕迹
華融逐步消滅賴小民痕迹
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
麗港城兩房失守700萬 今年首見
麗港城兩房失守700萬 今年首見
泓碧突上載安排 周一開售110伙
泓碧突上載安排 周一開售110伙
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
投資400萬 兩年已回本
投資400萬 兩年已回本