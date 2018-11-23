張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌

市場回升主要是政策博弈，內地經濟全面下滑人所皆知，但中央也全力救市，料減息降準只是遲早問題。炒了幾天也反映了不少這些樂觀預期，能否破50天線還得看習特會有沒有成果。雖然今年中國出口似乎全不受貿易戰影響，但很多廠商都表示美國客戶趁大幅提高關稅前加碼下單。這意味今年已透支了2019年出口需求，若關稅如期提升至25%，甚至向餘下所有中國貨品全面開徵，明年經濟會遠較當前更差，並會在股市立即反映，短線要控制注碼和風險。

廠商透支明年出口需求 經濟料更差

恒大（3333）近期發債，息率高達11厘至13.75厘，即使放在垃圾債級別，也是非常高的水平。由於恒大已是內房龍頭股，今年又已將去槓桿為目標，而且尚有主席許家印及友好願意承接相當部分債券，息率還是如此之高，其他內房（不計國企）的發債途徑可說已關閉。除非利率更高，例如達到20厘或以上，但這樣的話，市場又會認為風險過高，發行人也會非常猶豫，除非已走上絕路。

根據通告，碧桂園的換股債，發行總額為78.3億元，換股價為12.584元，息率4.5厘，主要為現有境外債券作再用資。表面看沒有太大問題，利率更遠低於恒大，但重點卻是摩通、高盛的一方，與碧桂園互相發行看漲期權，前者向後者發行的，協定價相等於換股價，以現金交收；後者向前者發行的協定價為17.908元，以實物交收。通告並沒詳細交代更多內容，債券發行文件暫時也未有，無法判斷碧桂園實際上要為此付出多少。但通常這些結構性產品，也能為發行人帶來中雙位數字的回報，再加上4.5厘的票面息，以此推斷，今次發債的總成本或高達15厘至20厘。

債息高認購少 反映市場對房企存戒心

如果龍頭內房的發債成本，一下子重回雙位數字甚至高雙位數字，這就等於回到幾年前的時光，當時恒大及碧桂園股價才幾元，市盈率3倍、4倍。可以說，假如債券利率定價正確，意味內房股的可持續經營出現問號，則內房股現時達5倍或以上的估值是過高，否則就是債市投資非理性地過度恐慌。誰對誰錯時間會提供答案，只是雙位數字利率下，認購反應也相當一般，可見債市投資者對於房企的違約風險極具戒心。這種悲觀氛圍揮之不去的話，房企就很難從市場融資，很易走出惡性循環。

待估值回落中央放水 博內房反彈

內房股普遍由低位已反彈了20%，估值回到5倍至8倍，這絕非以往違約概率極高時的水平，故現水平值博率一般。部署上，要麼待估值回落至4倍或以下時再博反彈，又或者今明兩月更惡劣的經濟數據公布後，中央大舉開閘放水，減息、減稅、降準兼放寬樓市調控，屆時高追也無妨；但暫時切忌追漲殺跌。

[張兆聰 還看今朝]