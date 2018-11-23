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經濟
2018年11月23日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
實際收入升97.2% 毛利率大跌
零售協會：料今年高單位數增長
外電：渣打擬斥資百億回購
中生製藥上季純利增長放緩
市况差 中化能源延港上市
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
Dynam擬拓飛機租賃業務
歐化中期虧損增3倍 消費弱
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
力伍﹕投資100%看人
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
華融逐步消滅賴小民痕迹
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
麗港城兩房失守700萬 今年首見
泓碧突上載安排 周一開售110伙
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
投資400萬 兩年已回本
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技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
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【明報專訊】中遠港口8.3元沽壓大（圖）
新華保險宜守上升軌（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
實際收入升97.2% 毛利率大跌
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中生製藥上季純利增長放緩
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力伍﹕投資100%看人
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周顯﹕股票邪邪哋才好炒
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投資400萬 兩年已回本
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