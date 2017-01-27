力伍﹕投資100%看人

董明珠和魏銀倉的合作源起於兩年前，2016年8月，董明珠原擬通過格力電器全資收購銀隆新能源，在格力電器股東大會否決了該項收購方案之後，董明珠以個人名義，並拉上王健林、劉強東等人和相關企業、投資機構，與銀隆新能源簽署增資協議。經過一系列增資協議，董明珠的持股比例提升至17.46%，成為銀隆新能源第二大股東，僅次於間接持股25.99%的魏銀倉。

業績下滑 格力老闆與銀隆不和

銀隆新能源的主要業務就是新能源汽車。在董明珠的大力支持下，格力電器一方面通過關聯交易助力銀隆新能源的業務，同時，格力方面還助其大舉投資，興建新工廠，董明珠也多次為銀隆新能源站台。但隨着國家改變新能源汽車的補貼政策，新能源汽車市場風光不再。2017年，銀隆新能源的收入87.52億元（人民幣．下同），小幅增長10.8%，但淨利潤2.68億元，大降68%。同時負債總額從2016年的123億元大幅增加至238億元，銀隆新能源開始被曝光欠供應商貨款以及多處工廠停工停產等消息。

在這情况下，董明珠為首的投資方與原創業團隊間的隔閡也逐漸加深。2017年底，銀隆新能源的法人代表和董事長均由魏銀倉變更為孫國華。2018年3月底，銀隆新能源召開2018年第一次臨時董事會，孫國華卸任公司董事長兼總裁職務，銀隆新能源第五大股東普潤資本總經理盧春泉任董事長，曾在格力任職的原銀隆副總裁賴信華擔任銀隆新能源總裁。4月4日銀隆新能源法人代表由孫國華變更為盧春泉，4月19日銀隆新能源的法人代表又由盧春泉變更為賴信華。至此，魏銀倉、孫國華等銀隆新能源創始人團隊退出了公司最高管理層，珠海銀隆新能源的決策權和經營權大都已被董明珠方面所掌握。

銀隆新能源的問題，一方面出現在技術轉型上，其鈦酸鋰電池技術路線一直得不到大部分業內人士的認可。這種電池技術有很多優點，安全、充電快、壽命長，但也有致命缺點，能量密度低，還不到其他綠色能源汽車的一半，這直接影響新能源汽車的續航能力。另一方面，銀隆新能源在公司治理方面問題更大，企業盲目擴張帶來的資金鏈緊張，公司利益涉嫌被不法侵佔，都需要董明珠去好好反思。「投資100%看人」，中國創業界和投資界的知名人物徐小平如是說。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]