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盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂

【明報專訊】本周市場仍瀰漫着悲觀氣氛，美股在本周初出現連日急挫，當然港股亦不能獨善其身。但對於筆者的忠實讀者而言或會是另一次獲利機會。於上周分析恒指走勢時曾提及有機會即將見頂，當中有以下幾個原因：

首先，恒指在過去半個月甚少成功突破50天線，反映50天線有如銅牆鐵壁，即使升穿50天線都不會高於其1%（見圖），在本周一剛出現相關情况，如歷史重演，恒指應已見頂；

第二，在過去一段時間，9天RSI每次升至60之上都會見頂回落，而跌穿50後走勢多會進一步轉弱；

第三，屬領先指標的短線市寬仍處於相對高位，即是上升空間有限，暗示趨勢將會逆轉。

多即市回補裂口 可買牛證Call輪

綜合以上三點，表示已有條件見頂，只欠一個調整觸發誘因。最終美股急挫並拖累恒指下跌，技術上形成阻力形態，意味調整已正式展開。然而，首個支持會是11月1日的上升裂口，即大約25,000點。此水平除了是心理關口外，亦是牛證重貨區，因此有一定的收回誘因；惟現時仍維持一浪低於一浪走勢，因此後市有機會下破10月低位24,541點，相信破底後淡友會逐步獲利。

近日美股急挫導致恒指裂口低開愈來愈常見。若出現相關情况，有幾點值得留意。開市初段時間會否開市價成為低位，多會即市回補裂口，策略上可以買牛證或Call輪，以開市價作止蝕及補裂口為目標。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC 分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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