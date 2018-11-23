緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%

Model S基本版降至88萬

Model S基本版在中國的售價由84.99萬元人民幣（96萬港元），降至78.29萬元人民幣（88萬港元）。最昂貴版本的X型則由157萬元人民幣（177萬港元）降至120萬元人民幣（港元136萬港元）左右。至於最便宜的Model 3車型也將在中國上市，價格由54萬元人民幣（61萬港元）起，Model 3高配版為59.5萬元人民幣（67萬港元）。據悉，Model 3價格經調整後，比原定價格最多低近10萬元人民幣。特斯拉早前向首批預訂Model 3的中國客戶發送確認郵件，隨之公布的Model 3售價約58萬至68萬元人民幣，較美國售價高1倍以上，令市場失望。

近月多次因關稅調整售價

因關稅問題，特斯拉近期多次調整車價。今年5月，中國財政部宣布7月1日起，中國汽車進口關稅由25%降至15%。特斯拉也宣布自7月1日起，將中國銷售的電動車價格全面下調，但減價僅維持6天。之後中國對價值340億美元的美國進口貨品（包括汽車）加徵25%關稅，以回應美方對中國貨品加徵關稅，換言之中國汽車關稅又由15%升至40%。特斯拉當時又把電動車價格上調兩成。面對關稅影響，特斯拉上月表示會加快對上海超級工廠的投資。此外，《Business Insider》引述特斯拉內部電郵內容，稱行政總裁馬斯克呼籲員工在感恩節加班，為Model 3拼產量。

（綜合報道）

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