宜家重組增小店 擬兩年裁7500人

創立以來最大規模改組 應對電商衝擊

改組是宜家重塑其業務和轉移重點的廣泛戰略之一。宜家計劃改善網上銷售業務，以應對電商對傳統零售業的衝擊，並探索新的門店概念。宜家將在未來3年於全球開設30家新店，包括在市中心增加門店，例如在巴黎設小型商店，並在和倫敦設廚房和睡房陳列室。

此外，宜家也會改善物流，提升送貨上門的效率，並為顧客組裝家俬。宜家估計，這些變動將會創造1.15萬個新職位，當減去7500個被裁減的崗位，意味宜家的員工總數未來會增加4000人。

截至8月底的2018財年，宜家總銷售額按年增長11.2%至255億歐元（2010億港元），但淨利潤按年跌近15%至14.5億歐元（130億港元）。財務總監Martin van Dam稱，原材料成本上漲，還要面對關稅挑戰，意味維持價格極具挑戰。

（綜合報道）

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