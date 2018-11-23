日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決

親信凱利同被免職

64歲的戈恩和62歲的凱利同於周一被捕，兩人被指涉嫌串謀在日產提交給證券監管部門的文件，將戈恩在2011至15年間的收入所得，總共少報約4400萬美元。兩人被關押在東京一所監獄，無法出席昨日的會議，由其餘7名董事表決，免除兩人的董事長及代表董事之職。就在表決前，路透稱日產最大股東雷諾的董事會，要求押後表決。

日產昨表示，董事會確認與雷諾的長期聯盟關係不變，其任務是盡量減少合作伙伴之間，在日常事務所遇到的潛在影響和混亂。日產董事會議決成立獨立委員會，加強企業管治。該委員會將加入律師及外部專家，調查戈恩涉嫌的不當行為、研究如何防止類似行為，並審查高層薪酬。此外，董事會也會成立諮詢委員會，提名董事長人選。

日產：與雷諾長期聯盟關係不變

日產發言人稱，戈恩和凱利暫時仍將擔任董事，因為取消該職務需進行股東投票。兩人尚未被以任何罪名正式起訴；東京一家法院周三批准將戈恩拘留10天。

戈恩於1999年一手促成法國雷諾車廠購買瀕臨破產的日產股份，並成功助日產扭虧為盈。雷諾持有日產的43.4%股份，而日產僅擁有雷諾15％股份。《金融時報》稱，戈恩被捕前在籌劃雷諾與日產的合併，但日產董事會強烈反對。接近日產董事會的人士透露，董事會幾名成員此前預計，未來幾個月就會收到合併要約。彭博形容事件如宮廷政變，日產與雷諾的矛盾早已存在。

三菱汽車下周表決解除戈恩職務

持有雷諾股份的法國政府，早就試圖合併雷諾與日產。今年初戈恩再度提出合併，但日產股東對可能淪為雷諾的附庸表示擔憂。日產一名高層稱，日產正考慮檢討與雷諾的關係，使聯盟內更加平等。具體而言，日產將尋求改變兩家公司之間極度扭曲的持股比例。日產在銷售和利潤方面均超過雷諾。

由於戈恩另兼任三菱汽車的董事長，三菱也將於下周舉行董事會，預定表決解除戈恩職務。他也是雷諾董事長兼行政總裁。雷諾已委任署理行政總裁，暫代戈恩職務。

（綜合報道）

[國際金融]