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Dynam擬拓飛機租賃業務

【明報專訊】日本彈珠機場館公司Dynam（6889）近幾個月與非執行董事佐藤洋治為首的Sato Aviation Capital（SAC），擬合作開拓飛機租賃業務。集團主席及首席執行官佐藤公平表示，由於有大量資產可供新投資，SAC又已進入飛機租賃行業3至4年，具備營運經驗，因此雙方達成合作，但是表明集團無意放棄本業，仍有意趁機會物色併購對象。

佐藤公平稱，Dynam進軍飛機租賃業務，預算在首3年預計投資900億日圓（約63億港元），機隊規模最多20架。此前，集團曾探討在下關開拓度假村，但他稱，現階段仍未明朗，原因是日本就算確定開賭，仍需時1年才落實相關法規，况且還要通過地方政府批准，因此仍然需時才能夠確定。

預算首3年投資63億

至於本業彈珠機場館業務，即使彈珠機行業面對新法規及經營表現不及以往，近期亦無甚擴充場館數目，佐藤公平強調，目前集團只在全日本經營450間場館，相對全國9000間場館比例仍細，他們仍有很多併購機會。因應日本政府今年2月落實的新機規管及給予3年寬限，Dynam正着手減低購置新機成本，以維持利潤。

最近若干佐藤家族成員出現股權變動，佐藤公平謂，這純是SAC在集團的持股因應變動，業務運作如常。現時SAC在Dynam的持股為35.72%，佐藤家族（計及SAC）在Dynam持股維持在58.96%。

相關字詞﹕飛機租賃 佐藤公平 佐藤洋治 dynam 彈珠機

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