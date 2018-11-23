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恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」

【明報專訊】中國恒大（3333）連環發高息債抽水逾28億美元（約218.4億港元），息率更介乎11厘至13.75厘，牽動市場神經，憂慮內房再陷資金鏈及再融資的困境。

有恒大此高息「債王」在前，即時推倒一眾內房債價，部分中小型開發商如合景泰富（1813）、雅居樂（3383）等發債亦只能以近10厘息吸客，否則乏人問津。

有基金經理表示，市場不缺水，只是不流向內房債市，因為在市場氣氛欠佳，加上難料往後內房的盈利及資金情况，故投資者都會轉趨審慎。他指不少內房企都不滿恒大發出如此高息債券，市場氣氛慘淡下，加上內地融資渠道不通，銀行貸款又緊張，只能逼着以更高息發債。

他又分享市况，在恒大打後欲發債的民營房企，除非如恒大有「鐵膽」包起大部分債券外，其他均要捱貴息，並已難覓得包銷商，不少亦要付較高中介費，變相成本可能高至15厘以上。

民營房企更難覓包銷商 成本增

此前，恒大在10月底公布發行的18億美元高息債中，集團主席許家印自行認購當中10億美元，其「朋友圈」、中渝（1224）主席張松橋亦公布認購當中2500萬美元，其認購的恒大債券是2020年到期、票面息11厘、本金5.65億美元的優先票據。

而碧桂園（2007）今年9月向市場抽水時，發行了2022年到期、票息7.125厘的4.25億美元優先票據及2024年到期、票息8厘的5.5億美元優先票據。

相關字詞﹕合景泰富 雅居樂 高息債券 碧桂園 中國恒大

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