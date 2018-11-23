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碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作

【明報專訊】內房債務壓境，藍籌碧桂園（2007）公布發行2023年到期、票息4.5厘的78.3億元可換股債（CB）「撲水」，換股價每股12.584元，大幅低於年初發行的零息可換債換股價20.556元，亦為早前銷售文件傳出的12.584至13.068元的下限，並同時加入「買入看漲期權及賣出看漲期權」等複雜操作，有基金界指今次將批股發債複雜化，作為其迫在眉睫、明年初需還20億美元（約156億港元）債務及水緊情况的「掩眼法」。

換股價12.584元 息率4.5厘

據碧桂園通告，今次先購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券共60.54億元，尚有91.5億元未償還，相當於原發行的債券59%。同時，碧桂園將發行2023年12月5日到期、票息4.5厘的本金78.3億元新可換股債。該債券的初步換股價每股12.584元，較昨收市價溢價34.7%。若悉數轉換則可達6.22億股或佔擴大後已發行股本的2.79%。

集團：期權安排為抵消攤薄影響

碧桂園又會同時買入看漲期權及沽出看漲期權，當中賣出看漲期權項目下的協定價為每股17.908元，較昨收市價溢價91.7%。集團解釋，此舉將減少或抵消新債券轉換後的潛在攤薄。

奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強表示，上述期權操作並不重要，實際上公司今次發5年期可換股債，換股價卻僅12.584元，溢價三成水平，意味管理層對於股價的走勢亦不樂觀，平均每年升幅僅得5%至6%。若真成功到價，則當發一次廉宜股票，以4.5厘借來10億美元償還迫在眉睫的債務。

他指出，碧桂園今次有別於同行發行高息優先票據，是因為若碧桂園現時要發債，票息至少要達8至9厘，公司不想破壞其Yield curve（收益率曲線）及捱貴息才選擇發行可換股債。

另外，有基金經理直言，碧桂園買入看漲期權及沽出看漲期權的操作，這類結構產品一出一入下，可簡單看成公司迫於以較現價高的股價在未來進行回購，反映公司在銀行或其他渠道拿不到更好的條件，只好先行以此發行長年期CB滾動操作，待市況好轉時，再以其他低息債覆蓋。

分析：反映沒更好條件發債

該基金經理指出，早前中國恒大（3333）的連環抽水，息率高見13.75厘是「做壞市」（見另稿）。碧桂園即使評級較好，亦難低息發債。而且他個人看來，中國恒大實際才是中國銷售最大的內房，碧桂園牌面更差，若發債或需高於13厘以上才有承接。但碧桂園不擇此道亦因避免成為往後發債基準，阻礙其發行低息債。

碧桂園昨早市停牌，午後披露發債消息後股價潛水逾5%，其後收復失地，收跌3.5%，報9.34元。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕期權 蔡金強 藍籌 可換股債券 碧桂園 內房股 中國恒大

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