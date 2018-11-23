經濟
下一篇 上一篇

外電：渣打擬斥資百億回購

【明報專訊】據英國《金融時報》報道，渣打（2888）正研究股份回購計劃，可能於明年初有所公布，更估計回購規模可能達10億英鎊（約100億港元），報道刺激渣打昨日股價升近5％。

渣打未直接回應

渣打發言人回應本報查詢時，沒有直接回應相關報道，僅指集團在執行2015年的轉型計劃上有堅實的進展，未來會繼續發展及在2018年全年業績取得更高回報。

據《金融時報》報道，渣打管理層正研究股份回購計劃以提振股價，提高股東回報，但同時希望能夠有紀律地運用集團資本，在股東回報與保留資金作新業務發展兩方取得平衡。報道引述分析員和投資者稱，渣打可輕鬆承擔至少10億英鎊的股票回購計劃。但亦有股東反對回購，認為資金應該用於業務發展。

渣打上一次回購已是2002年，而近年曾經大折讓供股籌近400億元，亦曾有兩年停派股息，至今年初才復派。受報道刺激，渣打股價昨收市報61.1元，升4.89％。但在倫敦的股價先升後跌，昨晚折合港元重新跌穿60元水平。

上述報道指，渣打若回購，規模將視乎集團要為涉嫌違反伊朗制裁措施，與美國監管機構和解的費用。早前外電報道，渣打可能被美國當局罰款約15億美元（約117億港元）。

無獨有偶，美國紐約金融服務處（DFS）昨日宣布，針對渣打的「違規監察期」將於年底屆滿。這違規監察期是源自渣打在2012年違規處理與伊朗有關金錢交易一事所訂立的和解協議，最初在2014年屆滿，但兩度延期後至今年12月底。但渣打指出，這次當局宣布不再延期的決定，不會影響美國當局就集團過往違反美國制裁法律的相關調查，集團會繼續配合調查。

相關字詞﹕違規監察期 紐約金融服務處 制裁伊朗 股份回購 渣打

上 / 下一篇新聞

第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
實際收入升97.2% 毛利率大跌
實際收入升97.2% 毛利率大跌
零售協會：料今年高單位數增長
零售協會：料今年高單位數增長
中生製藥上季純利增長放緩
中生製藥上季純利增長放緩
市况差 中化能源延港上市
市况差 中化能源延港上市
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
Dynam擬拓飛機租賃業務
Dynam擬拓飛機租賃業務
歐化中期虧損增3倍 消費弱
歐化中期虧損增3倍 消費弱
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
力伍﹕投資100%看人
力伍﹕投資100%看人
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
華融逐步消滅賴小民痕迹
華融逐步消滅賴小民痕迹
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
麗港城兩房失守700萬 今年首見
麗港城兩房失守700萬 今年首見
泓碧突上載安排 周一開售110伙
泓碧突上載安排 周一開售110伙
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
投資400萬 兩年已回本
投資400萬 兩年已回本