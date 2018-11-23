外電：渣打擬斥資百億回購

渣打未直接回應

渣打發言人回應本報查詢時，沒有直接回應相關報道，僅指集團在執行2015年的轉型計劃上有堅實的進展，未來會繼續發展及在2018年全年業績取得更高回報。

據《金融時報》報道，渣打管理層正研究股份回購計劃以提振股價，提高股東回報，但同時希望能夠有紀律地運用集團資本，在股東回報與保留資金作新業務發展兩方取得平衡。報道引述分析員和投資者稱，渣打可輕鬆承擔至少10億英鎊的股票回購計劃。但亦有股東反對回購，認為資金應該用於業務發展。

渣打上一次回購已是2002年，而近年曾經大折讓供股籌近400億元，亦曾有兩年停派股息，至今年初才復派。受報道刺激，渣打股價昨收市報61.1元，升4.89％。但在倫敦的股價先升後跌，昨晚折合港元重新跌穿60元水平。

上述報道指，渣打若回購，規模將視乎集團要為涉嫌違反伊朗制裁措施，與美國監管機構和解的費用。早前外電報道，渣打可能被美國當局罰款約15億美元（約117億港元）。

無獨有偶，美國紐約金融服務處（DFS）昨日宣布，針對渣打的「違規監察期」將於年底屆滿。這違規監察期是源自渣打在2012年違規處理與伊朗有關金錢交易一事所訂立的和解協議，最初在2014年屆滿，但兩度延期後至今年12月底。但渣打指出，這次當局宣布不再延期的決定，不會影響美國當局就集團過往違反美國制裁法律的相關調查，集團會繼續配合調查。