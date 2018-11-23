實際收入升97.2% 毛利率大跌

美團指出，受惠外賣用戶基礎增加，以及平均購買頻率更高，主業餐飲外賣業務第三季收入大升84.8%至111.7億元，日均交易宗數為1940萬，按年增加48.5%。美團指出，集團擴大業務規模及提高運營效率，進一步減低訂單的平均配送人工成本，令餐飲外賣毛利率由去年同期的7.9%增加8.7個百分點至16.6%。

新業務收入增4.7倍

由於線上營銷收入增加，美團到店、酒店及旅遊業務收入按年升46.8%至44.3億元，佔總收入23.2%，毛利率亦增2.1個百分點至90.6%，是集團毛利率最高的業務。

雖然美團的新業務及其他的收入大增4.7倍，達35億元，但毛利率由2017年同期的46.2%大幅下降至負37.4%。集團解釋，毛利率轉至負數的主因是投資增加以及分部業務組合的變更。隨着摩拜業務和測試中的網約車業務的運營效率有所改善，虧損淨額較第二季減少，毛利虧損亦收窄31.8%至12.9億元。