美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注

【明報專訊】「同股不同權」（WVR）股份美團點評（3690）公布上市後首份業績，截至9月底止，第三季勁蝕832.9億元（人民幣‧下同），破港股紀錄，較去年同期虧損43.6億元急升18.1倍，平均每日虧損約9.25億元。天文數字虧損當中大部分來自一批可轉換可贖回優先股的公允值變動，第三季實際收入升97.2％（見另稿）。
明報記者 蕭嘉聰
事實上，另一新經濟股易鑫（2858）亦是同一原因令去年全年的虧損大增。有分析認為，雖然虧損僅是帳面「遊戲」，但隨着愈多新經濟股以WVR架構上市，公司管治相對較差，未來或有更多「驚嚇」事件出現，監管當局應保障好投資者的權益。
美團股價昨績前炒上，最多曾升5.52%至63港元，收報61.05港元，升2.26%。集團指出，該批可轉換可贖回優先股的估值是按今年9月首次公開發售的售價而定，美團上市後估值大增，令可轉換可贖回優先股的公允值，由去年同期的虧損33億元，大增23.1倍至虧損798億元。
無獨有偶，去年上市「新經濟三寶」之一的易鑫，去年同因可轉換可贖回優先股的公允價值損失177億元，按年擴大11.4倍，拖累全年勁蝕183.3億元。不過易鑫強調，上市後所有優先股已自動轉換為普通股，2018年及往後不會再產生該項損失。
譚紹興：不回購沒實際影響
香港投資者學會主席譚紹興認為，美團虧損僅是公允值變動，只要集團不回購就沒有實際影響。事實上，同屬WVR股的小米（1810），上市前向創辦人雷軍發行約6400萬股、價值約98億元的股票獎金（見表），亦令公司開支激增，拖累業績表現。
譚紹興續稱，有歐美研究顯示，部分WVR公司會巧立名目，使公司業績出現虧損，且管治效能欠佳，不能以傳統股份思維去理解，監管當局應研究保障投資者權益。他續稱，新股上市後大多都會「谷靚盤數」，投資者研究業績時應小心謹慎。
盧華基：未來派息機會甚低
信永中和（香港） 會計師事務所管理合伙人盧華基亦稱， 會計上的虧損未有影響美團實際業務，不過美團未來派息機會甚低。他解釋，新經濟股一般都較吝嗇派息，更強調以「高增長」回饋股東，現金則留作業務發展。另外，隨着近日部分新經濟股股價已跌逾50%，盧華基建議，投資者不應盲目追捧，可留意股份業務表現，例如毛利率、開拓新市場以及現金流水平。