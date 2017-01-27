美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注

明報記者 蕭嘉聰

事實上，另一新經濟股易鑫（2858）亦是同一原因令去年全年的虧損大增。有分析認為，雖然虧損僅是帳面「遊戲」，但隨着愈多新經濟股以WVR架構上市，公司管治相對較差，未來或有更多「驚嚇」事件出現，監管當局應保障好投資者的權益。

美團股價昨績前炒上，最多曾升5.52%至63港元，收報61.05港元，升2.26%。集團指出，該批可轉換可贖回優先股的估值是按今年9月首次公開發售的售價而定，美團上市後估值大增，令可轉換可贖回優先股的公允值，由去年同期的虧損33億元，大增23.1倍至虧損798億元。

無獨有偶，去年上市「新經濟三寶」之一的易鑫，去年同因可轉換可贖回優先股的公允價值損失177億元，按年擴大11.4倍，拖累全年勁蝕183.3億元。不過易鑫強調，上市後所有優先股已自動轉換為普通股，2018年及往後不會再產生該項損失。

譚紹興：不回購沒實際影響

香港投資者學會主席譚紹興認為，美團虧損僅是公允值變動，只要集團不回購就沒有實際影響。事實上，同屬WVR股的小米（1810），上市前向創辦人雷軍發行約6400萬股、價值約98億元的股票獎金（見表），亦令公司開支激增，拖累業績表現。

譚紹興續稱，有歐美研究顯示，部分WVR公司會巧立名目，使公司業績出現虧損，且管治效能欠佳，不能以傳統股份思維去理解，監管當局應研究保障投資者權益。他續稱，新股上市後大多都會「谷靚盤數」，投資者研究業績時應小心謹慎。

盧華基：未來派息機會甚低

信永中和（香港） 會計師事務所管理合伙人盧華基亦稱， 會計上的虧損未有影響美團實際業務，不過美團未來派息機會甚低。他解釋，新經濟股一般都較吝嗇派息，更強調以「高增長」回饋股東，現金則留作業務發展。另外，隨着近日部分新經濟股股價已跌逾50%，盧華基建議，投資者不應盲目追捧，可留意股份業務表現，例如毛利率、開拓新市場以及現金流水平。