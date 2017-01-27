經濟
下一篇 上一篇

美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注

【明報專訊】「同股不同權」（WVR）股份美團點評（3690）公布上市後首份業績，截至9月底止，第三季勁蝕832.9億元（人民幣‧下同），破港股紀錄，較去年同期虧損43.6億元急升18.1倍，平均每日虧損約9.25億元。天文數字虧損當中大部分來自一批可轉換可贖回優先股的公允值變動，第三季實際收入升97.2％（見另稿）。

明報記者 蕭嘉聰

事實上，另一新經濟股易鑫（2858）亦是同一原因令去年全年的虧損大增。有分析認為，雖然虧損僅是帳面「遊戲」，但隨着愈多新經濟股以WVR架構上市，公司管治相對較差，未來或有更多「驚嚇」事件出現，監管當局應保障好投資者的權益。

美團股價昨績前炒上，最多曾升5.52%至63港元，收報61.05港元，升2.26%。集團指出，該批可轉換可贖回優先股的估值是按今年9月首次公開發售的售價而定，美團上市後估值大增，令可轉換可贖回優先股的公允值，由去年同期的虧損33億元，大增23.1倍至虧損798億元。

無獨有偶，去年上市「新經濟三寶」之一的易鑫，去年同因可轉換可贖回優先股的公允價值損失177億元，按年擴大11.4倍，拖累全年勁蝕183.3億元。不過易鑫強調，上市後所有優先股已自動轉換為普通股，2018年及往後不會再產生該項損失。

譚紹興：不回購沒實際影響

香港投資者學會主席譚紹興認為，美團虧損僅是公允值變動，只要集團不回購就沒有實際影響。事實上，同屬WVR股的小米（1810），上市前向創辦人雷軍發行約6400萬股、價值約98億元的股票獎金（見表），亦令公司開支激增，拖累業績表現。

譚紹興續稱，有歐美研究顯示，部分WVR公司會巧立名目，使公司業績出現虧損，且管治效能欠佳，不能以傳統股份思維去理解，監管當局應研究保障投資者權益。他續稱，新股上市後大多都會「谷靚盤數」，投資者研究業績時應小心謹慎。

盧華基：未來派息機會甚低

信永中和（香港） 會計師事務所管理合伙人盧華基亦稱， 會計上的虧損未有影響美團實際業務，不過美團未來派息機會甚低。他解釋，新經濟股一般都較吝嗇派息，更強調以「高增長」回饋股東，現金則留作業務發展。另外，隨着近日部分新經濟股股價已跌逾50%，盧華基建議，投資者不應盲目追捧，可留意股份業務表現，例如毛利率、開拓新市場以及現金流水平。

相關字詞﹕小米 雷軍 新經濟股 譚紹興 盧華基 易鑫 可轉換可贖回優先股 美團點評 同股不同權

上 / 下一篇新聞

第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企
實際收入升97.2% 毛利率大跌
實際收入升97.2% 毛利率大跌
零售協會：料今年高單位數增長
零售協會：料今年高單位數增長
外電：渣打擬斥資百億回購
外電：渣打擬斥資百億回購
中生製藥上季純利增長放緩
中生製藥上季純利增長放緩
市况差 中化能源延港上市
市况差 中化能源延港上市
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
Dynam擬拓飛機租賃業務
Dynam擬拓飛機租賃業務
歐化中期虧損增3倍 消費弱
歐化中期虧損增3倍 消費弱
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
力伍﹕投資100%看人
力伍﹕投資100%看人
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
華融逐步消滅賴小民痕迹
華融逐步消滅賴小民痕迹
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
麗港城兩房失守700萬 今年首見
麗港城兩房失守700萬 今年首見
泓碧突上載安排 周一開售110伙
泓碧突上載安排 周一開售110伙
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
投資400萬 兩年已回本
投資400萬 兩年已回本