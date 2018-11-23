人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企

引導金融資源「精準滴灌」

另外， 中國財政部PPP中心亦表示，將推出政策提高基金投資民企參與項目的比例。

人行上海總部發布《實施意見》，要求銀行將不少於100億元（人民幣•下同）的再貸款額度聚焦於科技創新、先進製造業等重點領域民營、小微企業；對民營企業票據再貼現不設單張和總額的限制，對有一定規模和行業知名度的民營企業票據再貼現重點傾斜，力爭每年辦理民營企業和科技型小微企業再貼現超過150億元；並且支持民營企業和科技創新企業跨境股權投資等。

財政部擬提高PPP基金參與民企比例

此外，路透社報道，中國財政部政府和社會資本合作中心主任焦小平表示，民營企業應平等享受PPP（公私營合作發展項目)的國家財政政策，財政部將會推出一系列的國家財政政策，提高PPP基金投資民營企業參與項目的比例。下一步PPP作為政府提質增效的手段，地方政府要拿出更多的優質項目向社會資本推出，特別是向民營企業推薦優質項目。