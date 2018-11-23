經濟
下一篇 上一篇

人行滬總部要求銀行發放再貸款予民企創企

【明報專訊】「救民企」已成內地政策主旋律，最新人行上海總部發布《關於進一步加強民營企業和科技創新企業金融服務的實施意見》（下稱《實施意見》），倡議「真金白銀」引導金融資源「精準滴灌」民營和科創企業，甚至對有一定規模和行業知名度的民營企業票據再貼現重點傾斜。

引導金融資源「精準滴灌」

另外， 中國財政部PPP中心亦表示，將推出政策提高基金投資民企參與項目的比例。

人行上海總部發布《實施意見》，要求銀行將不少於100億元（人民幣•下同）的再貸款額度聚焦於科技創新、先進製造業等重點領域民營、小微企業；對民營企業票據再貼現不設單張和總額的限制，對有一定規模和行業知名度的民營企業票據再貼現重點傾斜，力爭每年辦理民營企業和科技型小微企業再貼現超過150億元；並且支持民營企業和科技創新企業跨境股權投資等。

財政部擬提高PPP基金參與民企比例

此外，路透社報道，中國財政部政府和社會資本合作中心主任焦小平表示，民營企業應平等享受PPP（公私營合作發展項目)的國家財政政策，財政部將會推出一系列的國家財政政策，提高PPP基金投資民營企業參與項目的比例。下一步PPP作為政府提質增效的手段，地方政府要拿出更多的優質項目向社會資本推出，特別是向民營企業推薦優質項目。

相關字詞﹕財政部 精準滴灌 民營 人行上海總部

上 / 下一篇新聞

第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
業界：近期股市疲弱 吸引避險資金
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
美團上季蝕833億 破紀錄 新經濟優先股再惹關注
實際收入升97.2% 毛利率大跌
實際收入升97.2% 毛利率大跌
零售協會：料今年高單位數增長
零售協會：料今年高單位數增長
外電：渣打擬斥資百億回購
外電：渣打擬斥資百億回購
中生製藥上季純利增長放緩
中生製藥上季純利增長放緩
市况差 中化能源延港上市
市况差 中化能源延港上市
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
碧桂園發換股債 股價挫4% 集資78億 加入期權操作
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
恒大連環發高息債 其他內房「捱貴息」
Dynam擬拓飛機租賃業務
Dynam擬拓飛機租賃業務
歐化中期虧損增3倍 消費弱
歐化中期虧損增3倍 消費弱
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
日產汽車董事會通過罷免戈恩 路透：大股東雷諾曾要求押後表決
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
宜家重組增小店 擬兩年裁7500人
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
緩關稅影響 Tesla中國減價最多26%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
星大幅下調上季GDP 按年增長2.2%
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
張兆聰﹕內房水緊 忌追漲殺跌
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
盧駿匡﹕恒指屢試50天線 料已見頂
力伍﹕投資100%看人
力伍﹕投資100%看人
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
技術取勝﹕海爾挑戰18.5元阻力
華融逐步消滅賴小民痕迹
華融逐步消滅賴小民痕迹
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
吳亞軍44%龍湖權益授女兒
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
劉思明﹕港股波幅窄成交縮 隨時現突破
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
周顯﹕股票邪邪哋才好炒
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
譚新強﹕特朗普應不會當一屆總統 可能兩屆或者半屆
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
湯文亮﹕樓價會跌35%？ 不要奢想！
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
英國脫歐 倫敦樓市料受壓 企業搬遷業務 影響商廈市場
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
施永青：樓市調整不是一年半載 視乎中美貿易戰 交投向下機會大於上升
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
羅兵咸：樓市暫未見懸崖式下跌
麗港城兩房失守700萬 今年首見
麗港城兩房失守700萬 今年首見
泓碧突上載安排 周一開售110伙
泓碧突上載安排 周一開售110伙
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
澳科相關人士3億購華信會展34樓半層
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
恒地奪市建局元州街項目 投標價險勝對手不足3%
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
藉景泰藍表盤熱 港品牌搶中高檔市場 入場門檻較瑞士低 工藝勝內資廠商
投資400萬 兩年已回本
投資400萬 兩年已回本