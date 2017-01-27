內地首發布「三新」經濟增加值 佔GDP 15%

反映新經濟元素 現價計增幅超GDP

翻查資料，今次為國統局首次發布「三新」經濟增加值數據，以反映在經濟運作中，有多少是由「三新」元素帶動。內地傳媒引述專家分析，隨着內地經濟發展進入新常態，以「三新」為核心的新動能不斷增強，成為推動經濟平穩增長和經濟結構轉型升級的重要力量。「新產業」指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動；「新業態」意指依託技術創新和應用，從現有產業和領域中衍生出的新環節甚至新活動形態；「新商業模式」即為整合和重組企業經營的各種內外要素，形成高效率並具有獨特競爭力的商業運行模式。

按產業劃分，第一產業、第二產業及第三產業的「三新」經濟增加值分別為5998億元、5.42萬億元及6.93萬億元，分別相當於GDP的比重0.7%、6.6%及8.4%。三項產業的「三新」增加值現價增速達17%，相當於GDP的比重較去年提高0.4個百分點。