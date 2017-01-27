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中國10月外匯佔款跌916億 見8年新低

【明報專訊】中國人民銀行昨日公布最新數據顯示，10月底人行外匯佔款按月下降915.76億元（人民幣•下同），為連續3個月下跌（圖1），降至21.3萬億元，跌幅雖然較9月的1194億元為低，但是外匯佔款總額則見2011年1月以來近8年新低水平。貨幣黃金持有量按月不變，維持在2541.5億元水平，其他國外資產減少115億元，對政府債權按月減少24億元。有業界人士認為，這反映資金仍流走，預期情况到下月或改善，但是最終發展需視乎中美貿易戰能否解決而定。

10月外儲3.05萬億美元 連跌3月

所謂外匯佔款，意指中央銀行因應外資換匯而產生購入外匯資產的需求，而相應動用本幣購買外匯，從而增加貨幣供應而形成。由於外匯儲備及外匯佔款的變化向來為觀察人行有否干預匯率的重要參考，因此內地出現外匯佔款及外匯儲備雙雙3個月下降，內地媒體引述分析指，這或與人行入市穩定匯率有關。10月份的外匯儲備水平為30,531億美元，連跌3個月。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，從昨日人行公布最新的外匯佔款連跌3個月顯示，有資金流走的情况，相信或與內地主動干預匯率有關，估計下個月公布外匯佔款時，有關數據仍然有機會繼續回落，但是隨着本月人民幣匯價回穩，加上美元表現穩定，情况或改善。若外匯佔款要扭轉連跌局面，他相信繫於中美貿易戰的變化，以及中美雙方領袖能否就貿易問題達成協議。以他所見，市場普遍持觀望態度，始終貿易戰帶來的影響仍未正式反映，加上中美雙方立場搖擺不定，因此他對外匯佔款止跌並不樂觀。

分析：貿戰影響未消 外匯佔款難止跌

此外，根據國家發改委全國投資項目在線審批監管平台的最新數據顯示，今年首10個月全國新增意向投資項目投資額增速持續下降，按年增長3%（圖2），較第三季度末回落1.4個百分點，更較上半年回落3.9個百分點。這反映內地仍有需要穩住投資以保增長之勢。儘管期內基礎設施、製造業、房地產的新增意向投資分別按年下跌32.9%、增長5.9%及34.2%，有部分出現倒退的同時，就算有增長，增幅也全面收窄，但是在高新技術產業、戰略性新興產業及現代服務業新增意向投資，則分別較去年增長56.9%、55.2%、30%，顯示投資結構改善。

相關字詞﹕中美貿易戰 顏劍文 光大銀行 人民銀行 外匯佔款

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