經濟
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業界：近期股市疲弱 吸引避險資金

【明報專訊】政府今次發行的銀色債券，保證回報調高至3厘，上海商業銀行執行副總裁兼財富管理業務總監莊希表示，保證回報比想像中高，預計可以吸引長者認購，尤其是現時市况較差，客戶對這類低風險的定息產品有一定需求。

上商：靈活度大 保守投資者青睞

然而她預計，今批銀債的銷售會超額，但未必會超額太多，反應亦不一定較前兩批好，因為市場上有定期存款產品，近年興起的年金產品選擇亦有不少。她表示，不同產品各有特色，因此各有各的「捧場客」，例如港元定存，雖然年息未必有3厘，但客戶傾向敘造短期定存，定期更新以追上加息幅度，反而銀債雖有3厘，但鎖定期為3年。至於年金產品亦有一定需求，尤其近年客戶對年金的認識較深入，產品選擇亦多。但她表示，銀債相對年金亦有一定優勢，因為隨時可以贖回，靈活度較大，對保守的長者而言有一定吸引力。

萬利理財：勝在入場費低

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀認為，銀債相對其他定息產品不算特別吸引。她指出，雖然港元定存回報未有3厘，但大額的美元定存或達到3厘水平。另外，部分低風險的債券，例如銀行發行的債券，年息亦有4厘至5厘，較銀債高。年金產品則是銀債的最大競爭對手，公共年金的內部回報率有4厘，部分私人年金甚至更高。不過她指出，銀債的好處在於入場費低，且由政府發行，風險更低。

相關字詞﹕定存 年金 保證回報 張佩儀 銀色債券

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