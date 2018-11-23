第三批銀色債券 保證回報加至3厘 30億下周三起認購 新增15券商參與配售

明報記者 廖毅然

銀色債券認購期由本月28日早上9時起至12月6日（周四）下午2時，所有在1953年12月31日或之前出生，並持有有效香港身分證的人士均可申請，每手1萬元。若持有過往兩批銀債，同樣可以繼續認購今批銀債。債券將於12月17日發行，年期為3年，不設置二手市場，如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。政府發言人表示，發行銀色債券可以為年長投資者提供具穩定回報的投資產品，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場。

每半年派息一次 不設二手市場買賣

與過往一樣，銀債的年息將與通脹掛鈎，每半年派息一次，但每年保證回報則由過往的2厘增加至3厘。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，今年市場利率已經有所上升，為保持銀債的吸引力，調高保證回報是合理做法。他相信，市民不但會把銀債與市場現有產品作對比，亦會考慮到近期市場環境不明朗，而銀債可以提供低風險的穩定收益。中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理張穎思表示，由於今批銀債保證回報較高，預計認購反應會較以往佳，建議客戶每人認購8手。但亦有分析指，市場上低風險定息產品選擇多，尤其是近年年金盛行，故銀債不一定受歡迎（見另稿）。

首兩批銀債分別於2016年及2017年發行，均發行30億元，據金管局數據，第一批超額認購兩倍，一人最多獲5手，而第二批認購人數減少四成，僅超額0.4倍，一人最多獲10手。

銀行免大部分收費 證券行「七免」吸客

今次除了20家配售銀行外，亦加入15家證券行協助認購。有份參與的致富證券業務主管郭家安表示，該行由於過往都有銷售通脹掛鈎債券，所以銀債發售時亦收到不少年長客戶的查詢，故在金管局邀請後決定參與銷售銀債。他表示，該行會提供「七免」優惠，包括免認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費及轉出費。

配售銀行亦普遍免去大部分收費，匯豐、恒生（0011）、渣打及中銀香港（2388）均表示，會豁免認購手續費、託管費、代收利息費及贖回費。