代理統計：新地近4月沽2124伙

實用431方呎以下單位售831伙

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，該行在2016年起首次推出的新盤中，選取87個項目作統計，合共涉及50,099個單位，截至2018年10月的4個月，實用431方呎以下的A類新盤單位共售出2246伙，其中新地售出831伙。

同期，實用431至752方呎的B類新盤累售2312個，其中新地累計售出981伙；實用753至1076方呎的C類新盤，期內共售出376伙，新地佔140伙。

至於實用1077方呎或以上的大單位則售出328伙，新地佔172伙。

中原首10月44億佣金收入破紀錄

事實上，雖然近期樓市冷清，但上半年樓市大勇，中原香港首10個月錄44億元佣金收入，其中住宅部佣金錄36.9億元，兩者同創歷史新高，較去年同期升17%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓市出現調整，一二手交投大減，但住宅部10月份乘着沙田商廈項目W LUXE的推售，促成不少大額成交，成功令住宅部業績轉虧為盈，今年單月業績未曾錄得虧蝕。

今年首3季，中原地產全線後勤累積獲發2.18個月花紅，主任級或以上花紅為3.27個月，已是連續39個季度發放花紅。