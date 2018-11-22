財團2.56億收購西營盤舊樓32伙

上述保德街1至7號樓高7層，每層設5個單位，共有35伙，樓齡已達52年，土地註冊處資料顯示，該廈連錄32宗成交，佔大廈整體單位逾九成，成交價由約613至981萬元，呎價超過2萬元水平，總成交價約2.56億元。有關買家以創譽發展有限公司作登記，董事包括伍登輝及曾祥顯。

薄扶林道88C號全幢招標

此外，有業主放售旗下全幢物業，中原地產高級營業董事劉文勝表示，薄扶林道88C號全幢招標，下月20日截標，項目現為1幢樓高4層之單幢式住宅，提供樓層由地下至3樓，於2014年4月已獲屋宇署批准興建一幢樓高5層之獨立屋，另設1層地下下層，涉及可發展地盤面積約4683.34方呎，總樓面面積約15,453方呎。

另一方面，中原商舖部高級營業董事黃新宇表示，九龍城侯王道97號6至7號舖，總面積約1200方呎，現以意向價約2800萬元放售，呎價約2.3萬元。

物業連租約出售，分別由果汁及時裝店承租，每月總租金收入約5.6萬元，租期至2020年中，租金回報約2.4厘。