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泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售

【明報專訊】樓市淡靜，近月推售的多個新盤，銷情及收票情况都大不如前，發展商臨時變陣，其中碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，開售前突新增多項付款優惠，項目安排最快下周推售。

事實上，上周五以首批折實平均實呎約16,497元推售110伙的泓碧，收票6日市場反應一般，市場消息稱，項目至昨晚為止暫收約250票，較首張價單110單位超額1.2倍。雖然發展商未有即時減價，120天即供付款最高折扣仍維持14%，但昨日更新價單，新增多項付款優惠。

6日收250票 超額1.2倍

就價單所見，原有的建期付款，折扣率維持不變，最高扣減樓價2%，但加設提早還款現金回贈，最高達樓價11%。另發展商新增500天輕鬆付款計劃，買家於360天內分階段支付樓價15%，餘下85%在500天後支付，有關計劃可獲8%樓價優惠，連同其他折扣最高為樓價12%（見表）。碧桂園地產（香港）營銷總監周俊豪表示，項目已上載1A號價單，並指由於客戶對不同付款辦法有需求，故新增多項計劃，將視乎市場反應，最快下周推售。另經絡按揭及中原按揭均為泓碧買家提供兩項按揭計劃，包括全期H加1.235厘優惠，以及P減3.05厘（P現為5.375厘）優惠，成數高達樓價八成，並可獲2%現金回贈。

另一方面，有發展商趁住宅新盤市場淡靜轉戰商廈市場。華懋集團旗下灣仔甲級寫字樓One Hennessy正進行預租，仲量聯行業主代理部主管嚴威程表示，項目迄今已預租80%，現推出23至26樓最後4層，每層約1.2萬方呎，意向呎租100元以上。

One Hennessy意向呎租逾百元

項目共有21層寫字樓樓層，租出17層，最高成交呎租逾100元，最大租戶為中資銀行承租最高8層。大廈基座3層設商舖，餘下1樓待租，舖位租用面積約967至3200方呎，意向呎租70元起。

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