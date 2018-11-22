麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園

市場消息稱，麥玲玲或有關人士剛以約1748萬元購入北角寶馬山花園一個6座中高層單位，實用面積845方呎，較業主原叫價2000萬元大減252萬元或12.6%，實呎20,686元，屬市價水平，計劃作投資用途。原業主2007年以718萬元購入，持貨11年現帳面獲利1030萬元，賺幅約1.4倍。

霍文遜5100萬沽蔚然 5年升逾一成

不過，土地註冊處資料顯示，已故全國政協副主席、本港第一代超級富豪霍英東的二房第三子霍文遜，上月以5100萬元售出西半山蔚然高層A室，單位實用1297方呎，實呎39,322元。資料顯示，有關單位於2013年由霍文遜以4530萬元購入，現帳面獲利570萬元，賺幅12.5%。

值得一提的是，霍文遜於2013年共斥1.365億元購入蔚然3伙相連樓層A單位，其中較今次較高一層、面積相同的A單位，已於2016年11年以4900萬元沽出，事隔兩年，低一層單位現售價高約4%，至於餘下一伙再高一層A單位，亦於市場上放售，叫價5300萬元，以實用1297方呎計，實呎40,863元。