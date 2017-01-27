愉翠苑未補價見428萬 今年新低

「白居二」客360萬入市龍門居

此外，屯門龍門居3房以未補價360萬元沽，樓價重返去年初水平。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居10座低層D室，實用592方呎，屬3房間隔，原業主累減30萬元後，終獲「白居二」客以360萬元（未補地價）承接，實呎6081元，原業主1997年以約88萬元（未補地價）買入，持貨21年，帳面獲利272萬元或逾3倍。據悉，龍門居3房戶10月時已跌穿400萬元，單位為2座中層A室，以385萬元（未補地價）易手，現樓價再下跌25萬元或6.5%。另去年2月屋苑一伙同面積低層戶，以359萬元（未補地價）易手，反映是次做價亦接近去年初水平。

東駿苑未補價實呎創今年新低

另筲箕灣東駿苑海景戶呎價創屋苑今年新低，世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，東駿苑銀駿閣高層05室，實用541方呎，獲「白居二」客以408萬元（未補地價） 承接，實呎7542元，呎價創屋苑今年第二市場新低，原業主1994年以112萬元（未補地價）購入，獲利296萬元。