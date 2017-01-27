沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬

明報記者 謝穎怡

沙田市中心一帶7個主要屋苑，本月只有沙田中心、好運中心及偉華中心錄得成交，其餘屋苑尚未「開齋」，相對於旺市時同期7個屋苑可錄約13宗成交，近期成交量下跌46%。中原高級分行經理杜文俊表示，偉華中心1座低層C室，實用308方呎，原則兩房改一房間隔，開價約498萬元，終減價18萬元或3.6%，以480萬元沽出，重返屋苑同類年初價水平，實呎15,584元。原業主1985年底以28.93萬元一手買入，持貨33年，帳面大幅獲利逾451萬元或15.6倍。同類單位今年初呎價曾逼2萬元，創沙田市中心屋苑新高，不過現時呎價則較高位下跌約兩成。

好運中心頂樓「無￼到」467萬沽

本月7宗成交中，有2宗樓價500萬元以下，除上述成交外，另一宗為好運中心一伙頂層兩房戶，成交價467萬元，實用面積326方呎，實呎約1.43萬元，惟代理稱，單位樓層不設升降機直達等因素，令單位成交價較低。現時沙田市中心屋苑只有一個低於500萬元放盤，為希爾頓中心實用274方呎單位，叫價480萬元，實呎叫價1.75萬元。

希爾頓中心實呎叫價1.75萬

至於新界上車屋苑天水圍嘉湖山莊，再有「細3房」跌穿500萬元，市場消息指，嘉湖山莊樂湖居12座低層C室，實用551方呎，新近以473萬元成交，實呎8584元。原業主1999年以170萬元買入，持貨19年，帳面獲利303萬元或1.78倍。事實上，屋苑上周已有「細3房」首次失守500萬元，單位為樂湖居13座低層G室，屬實用548方呎3房戶，成交價483.8萬元，現相隔約一周，同類單位再跌價近11萬元或2.2%。

黃埔大兩房今年首跌穿700萬

藍籌屋苑方面，紅磡黃埔花園「大兩房」戶今年首次跌穿700萬元，中原分行經理袁顯岸表示，黃埔花園2期1座中低層C室，實用466方呎，大兩房間隔，新近以680萬元成交，實呎14,592元。原業主早於1986年以38.1萬元買入，持貨32年，現帳面獲利641.9萬元或16.8倍。同類單位今年7月以900萬元高位易手，單位為面積相同的2期7座高層C室，實用約1.93萬元，上述新做價較高位大幅回落24%，重返去年6月水平。

太古城兩房連約 低市價一成沽

另鰂魚涌太古城兩房低市價一成沽，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，太古城南山閣低層A室，實用536方呎，兩房間隔，本月放盤叫價1000萬元，減價35萬元或3.5%，以965萬元連租約易手，實呎18,004元。新買家為投資客，以現時單位月租1.9萬元計，租金回報約2.4厘。原業主1990年9月以113萬元買入，持貨28年，帳面獲利852萬元或7.5倍。