湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人

發表「危險41」吃力不討好

不過，我不明白點解David哥咁得閒，有時間自己做投資，無謂浪費那麼多人力資源去搞細價股，唔好以為股民會多謝他，其實不會。因為不玩細價股的股民沒有必要多謝他，玩細價股的股民嫌他阻頭阻勢，甚至阻住他們發達。嚴格來說，與我發表「細價樓爆煲論」一樣，絕對是吃力不討好，我早就知錯能改，David哥還死牛一面頸。

在物業市場方面，David哥有沒有聽過有評論員撰文叫人唔好買劏場商舖或納米樓，不是沒有，應該是很少很少，因為大家都知道，叫都叫唔住，要買的人一定會買，但買了一次之後就不會有下一次，既然只是一次過的，點解要阻止他們。在細價股方面也是一樣，那些買了細價股的人，不但見到其他公司派息而他們沒有份，還不時要供股，股價又不斷下瀉，試得幾次，叫他們也不會再買細價股，還不如實實在在買一些大藍籌。所以，發表那些「謎網50」、「危險41」根本沒有用，甚至可以說阻礙了股票投資者的成長。

或誤導投資者以為其他細價股安全

其實，David哥應該知道，那些細價股買賣根本是另外一個市場，一般投資者不會參與，嚴格來說，他們是塘水滾塘魚，平日的成交量很少，成交金額也不多，但那些細價股股票就成為股票持有人借錢的抵押品，雖然股票不值錢，但隻殼仍然值錢，如果借錢的人未能按時清還欠款，抵押用的股票就會被斬倉，有很大機會連話事權也失去，隻殼當然也是屬於別人。除非是新玩股票的人，如果玩了一段時間，或者在某隻細價股輸過錢，就唔會再買細價股，現在David 哥列出「謎網50」及「危險41」，有可能令人誤會除了那91隻股票之外，其他股票，包括細價股都是安全的，令他們失去戒心，豈不是枉作好人。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]