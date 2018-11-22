周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」

朋友說，這又應驗了一則真理，就是凡是李嘉誠賣嘢，你就要醒定，無鞋挽屐走，因為他睇市好準呀！

這令我想起某天在跑馬地某酒店遇到某位富豪，他說當初中環中心的刁，開價300億元，他佔兩成，誰知加價加到400億元，他愈佔愈少，終於退出了。我拍馬屁說：「你在這20年來，九七淡出商場，2003年後進軍地產，全中，人人都讚你眼光獨到呢！」沒多久，樓市便爆煲了，可見得他的確是高瞻遠矚。

李嘉誠壽山村道舊宅 月租200萬

不過，有時接李嘉誠的貨，也有賺大錢的，例如當年劉根山買青衣酒店，周正毅買上市公司，都賺了大錢，不過他們福薄，享受不了成果。我有一位WeChat朋友，以月租200萬元，租了李嘉誠在壽山村道的巨宅，在WeChat上大肆宣傳「李嘉誠舊宅+大灣區+區塊鏈」，三大煞食概念放在一起，應該都有很好的成效呢！

話時話，那天他邀請我上李嘉誠舊宅，吹水吹了一個晚上，的確十分豪華，而且保安一流，有兩道門入，關了一道，才可以開另一道，雖然租金不廉宜，但沾上了超人的名字，也值回票價呢！

[周顯 投資二三事]