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劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼

【明報專訊】港股迅速消化美股下挫帶來的沽壓，在科網、內房、醫藥、濠賭等帶領下收復失地；市况在動盪中向好發展，有利資金輪流炒作。

恒指昨低開後最多跌345點、低見25,494點後回升，並以全日最高位收市，收報25,971點，升131點或0.51%；國指升0.19%稍遜。大市成交783億元，低於60天平均一成半，交投淡靜。據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為79比21，大市大部分股份跟得上恒指高於開市以陽燭收市，且普遍以升市收市，買盤動力也偏強。正如昨天指，月初以來大市未試過連續出現跌多升少格局，周二跌多後昨天普遍回升，恒指亦力守於20天線，向好趨勢持續。

內房升逾3% 九成股份做好

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業有兩成多下跌，燃氣供應跌1.3%表現已經是最差；其次能源業跌近1%，工業製品、原材料跌約0.6%。燃氣股表現參差，中燃氣（0384）、北控（0392）依然跑贏同業，前者上升動力減弱、呈拉鋸狀態，調整倘能守於24元，中線仍有望上試27元；北控50天線約42.5元為關鍵支持。

上升行業中，內房升超過3%且有逾九成股份上升，表現最強；其次汽車相關、零售及教育升近2%，但股份普偏做好，各只有約六成股份上升。

另博彩及消閒、科技器材升約1%。日前提到經營穩健大型發展商中相對落後的世房（0813），昨繼續發力再升逾4%；今次升浪中落後的碧桂園（2007）、恒大（3333）、雅居樂（3383）昨亦有追捧；不過，資金轉追落後，慎防行業短期升勢近尾聲。

綠城服務中海物業較可取

物業管理股跟隨內房股做好，由於行業受外圍因素影響較小，加上規模較小，有機會在年底前成為機構投資者粉飾櫥窗的對象。6月才上市的碧桂園服務（6098），明顯跑贏表現相若的綠城服務（2869）、中海物業（2669）、雅生活服務（3319），較為可取。德銀早前一份報告亦看好碧桂園服務可以在高度分散的物業管理市場成為整合者，盈利處於高速增長階段，加上資產負債表強勁，予其買入評級，目標價14.66元。

碧桂園服務升穿50天線 中線上望13元

走勢上，碧桂園服務昨升穿50天線，惟12元阻力不輕，或窒礙短線升勢，並可能在現水平整固，故可待於11.5元附近才吸納，中線上望13元，止蝕位設在20天線約11元。

[劉思明 數據尋寶]

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