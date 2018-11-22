張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手

隔晚美股再度大跌，但科技股已初見買盤支持，昨日亞洲時段期貨回升，執筆時納指期貨升逾1%，暴跌後進入熊市的原油反彈近2%，比特幣也彈升逾5%，風險資產回升的窗口又再出現。昨日指美股受到信貸市場不穩困擾，除了昨日提及的原因外，另一個重要因素是油價急挫，事關美國高息能源板塊的違約掉期差價已突破700點子，違約風險頗高，拉升了高息債的風險。

筆者此前在「百萬倉」專欄也提出要小心油價，當時大約是第三季，結果油價進一步抽升至每桶逾80美元才回落。雖然錯得離譜，但邏輯還是正確。當時看淡的原因，是美國產量不斷提高，卻因為運力問題而無法到達市場。但問題最快今年便會解決，單從供求來看，2019年油價易跌難升。近期更見美國對伊朗制裁形同虛設，供應減少根本沒有出現，再加上沙特記者卡舒吉被殺後，沙特只能全力配合美國任何要求，11月初原油產量升至歷史新高，接近每日1100萬桶，同時全球需求轉弱，IEA已4度下調2019年全球需求，直言會出現供過於求，油價一瀉千里。

信貸市場股市料續受油價拖累

現在油組嘗試達成減產協議去刺激油價，但核心的沙特已被美國控制，更有可能退出油組，達成協議的可能性微乎其微。即使成功，也只會被美國為首的非油組國家搶去市場份額，最終或不得不重複2014至15年的價格戰，將價格壓至極低水平，導致美國生產商無法融資和運作，直至原油市場再平衡為止。但經過當年慘痛一役，相信美國頁岩油的生產成本已更低、財政能力也更強，或許要跌至相當低的水平，原油市場才能回復平衡。

短期風險資產有技術反彈條件，但油價大勢向下，而以往因供應急增出現的熊市，跌幅至少達40%至50%，若需求受到衝擊，如2008年金融海嘯及2015年中國經濟硬着陸，跌幅更達到60%以上。油價拖累信貸市場和股市，仍會持續一段時間。

軟件芯片股似轉強炒上 可小注

港股周一高開後反覆上升，周二裂口低開持續下跌，昨日低開後買盤又入市。單看昨日表現當然偏強，但整體來看還是反覆為主，上有頂、下有底。恒指趨勢性指標ADX低於15，國指更只有11.5，也顯示走勢嚴重缺乏方向。市場表現也是個別發展，本欄此前推介內房股持續走高，放寬房企融資後開始下調按揭利率，估計很快就有更多調控鬆綁，但現水平值博率一般，入市要留意會否好消息沒有好反應；昨日教育股、汽車代理股都有強勁表現。投資者部署都是短炒一些深度下跌的高啤打值板塊，軟件股如金蝶（0268）、芯片股如中芯（0981）等都有轉強炒上之勢，可小注碰運氣。

[張兆聰 還看今朝]