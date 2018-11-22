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2018年11月22日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大
規模與松齡相若 跟地產有協同效應
港股倒升131點 夜期重上26000
港元拆息連跌6日 港美息差10年新高
穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成
REA調查：67%受訪港人1年內無置業計劃
恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管
話你知﹕金融海嘯後訂處置條例 確保大型銀行可自救
龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區
養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現
官永義旗下兩公司換產 今復牌
莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開
維他奶料下半年純利增長放緩
內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標
被指違規經營支付 美圖：將整改
憧憬加息放緩 美股早段急彈 MNI：明年初儲局討論停加息
庫存增 油價升幅收窄
歐盟否決意預算案
亞馬遜傳競購迪士尼電視網絡
張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手
梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持
盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份
李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？
技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼
周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」
湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人
沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬
愉翠苑未補價見428萬 今年新低
麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園
泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售
財團2.56億收購西營盤舊樓32伙
代理統計：新地近4月沽2124伙
烏托邦資產管理毛宇峯：沽清港住宅 換馬商舖英國樓
2010年起買領展收息做慈善捐款
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技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
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【明報專訊】新城發展一浪高於一浪（圖）
莎莎有望突破50天線（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大
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