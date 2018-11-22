李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？

美圖與小米的「合作」，簡單而言是美圖只保留核心鏡頭及拍照技術，其餘手機研發、設計、生產及銷售全部拋給小米，從此美圖手機只剩外殼，裏面都是小米了；美圖從此不再負擔任何手機業務成本，只要賣到「一定數量」，還可在每部賣出的美圖手機中抽取一成毛利。

不直接套現耐人尋味

這個性質近乎賣掉業務的「合作」，筆者好奇，何不索性賣掉業務再來與小米合作，這樣還可直接套現，豈不好過現在最多分30年收分成？想來想去，只有兩個可能：第一，美圖覺得品牌還有一定價值；第二則惡劣得多，是小米不願買、也沒有其他人願買。

另一值得玩味的是，小米對「合作」的態度非常曖昧，雙方沒有聯合發布會、美圖沒見人，只得小米首席財務官周受資一句「多張牌用」解釋，一點也感覺不到「合作」的熱誠，如果說小米覺得跟美圖「合作」很有前景，打死我也不信！

小米熱誠欠奉 「合作」或隨時終止

想想小米有自己的品牌，最近又開了個「POCO」品牌打高價手機市場，雖說是多品牌策略，但小米到底會花多少心思在美圖手機身上，不言而喻。

事實上，從目前已有的資訊看，小米亦基本操縱了「合作」，有生殺大權，首階段分成金額沒有保底（賣不了美圖分毫不取），即是小米若覺得美圖手機已無利可圖，大可一部也不賣。賣掉一定數量的美圖手機後亦有權終止「合作」，而一旦終止「合作」，成本又回到美圖頭上來，那時美圖還會繼續幹下去嗎？

蔡文勝如專業投資者

此外，雷軍與蔡文勝是好友，但問題是對蔡文勝而言，美圖未必真的非救不可。公司上市後，蔡文勝的形象更加似是一個專業投資者，美圖只是他手上其中一件玩具，萬一今次「死馬當活馬醫」賭贏了，美圖手機可以翻身當然好，賭輸了，上市公司仍有剩餘價值，自己也有很多其他投資在手，美圖反正都半死了，救不了也沒差。

美圖歷史任務完成 有貨快走

在筆者眼中，美圖的歷史任務基本上已經完結，既開啟了內地新經濟股上市（套現）潮流，蔡文勝愛子也成功高位沽貨獲利，接下來公司還剩下多少價值？我會說，有貨快走。

[李曉佳 財經澡堂]