盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份

低撈FANG或要捱價

毫無疑問，美國的經濟數據正在好轉，否則聯儲局也不想加息，以便控制通脹預期，但投資者很明顯不滿公司業績，所以才沽售，美股各項主要指數正在遠離200天線，恐怕跌勢未完，暫時增持現金，未必是錯。

強行要選股，一定要價值先行，最簡單是買入高息股，只要符合5%股息率，有持續派息能力都可以考慮，更量化可以用EV/EBITDA（企業價值倍數）或PE（市盈率）、PB（市帳率）等傳統估值方式，EV（企業價值）的公式是市值加上負債額、少數股東權益及優先股的價值，減去現金，比傳統用市值去估價，好處是將負債與現金資產納入考量，換言之，如果兩間公司有相同盈利，持有較高現金、較低負債的一家，估值可算高一點。

至於EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤），由於利息是融資行為，與本業經營無關；所得稅因公司所處地區及面對法律不同而有差別，屬於非公司所能控制的外部變數；折舊與攤銷是過去的沉沒成本，非企業所關切的，剔除前述影響後，比盈利更能反映一個公司的經營能力。

近期跑贏大市的美股，都是些低EV/EBITDA或高息的公司，可以考慮從中以價值尋寶。

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]