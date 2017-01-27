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盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份

【明報專訊】納指終跌破近月低位，主因是蘋果公司（AAPL）減少iPhone供應商訂單。由於蘋果已宣布不會再公布出貨量，市場是靠傳言和估算推動，自然產生眾多謠言，蘋果市值大，再加上整條供應鏈的市值，有很多炒家自然推波助瀾，希望從中獲利。FANG近日各有不同利淡，都是直指業績，對於估值有深遠影響，想撈底要有捱價的心理準備，而近期來說股市上落市走勢多，很多時急升或急跌後，都從技術位回調，除非轉身敏捷，否則被摑左一巴右一巴的機會不低。

低撈FANG或要捱價

毫無疑問，美國的經濟數據正在好轉，否則聯儲局也不想加息，以便控制通脹預期，但投資者很明顯不滿公司業績，所以才沽售，美股各項主要指數正在遠離200天線，恐怕跌勢未完，暫時增持現金，未必是錯。

強行要選股，一定要價值先行，最簡單是買入高息股，只要符合5%股息率，有持續派息能力都可以考慮，更量化可以用EV/EBITDA（企業價值倍數）或PE（市盈率）、PB（市帳率）等傳統估值方式，EV（企業價值）的公式是市值加上負債額、少數股東權益及優先股的價值，減去現金，比傳統用市值去估價，好處是將負債與現金資產納入考量，換言之，如果兩間公司有相同盈利，持有較高現金、較低負債的一家，估值可算高一點。

至於EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤），由於利息是融資行為，與本業經營無關；所得稅因公司所處地區及面對法律不同而有差別，屬於非公司所能控制的外部變數；折舊與攤銷是過去的沉沒成本，非企業所關切的，剔除前述影響後，比盈利更能反映一個公司的經營能力。

近期跑贏大市的美股，都是些低EV/EBITDA或高息的公司，可以考慮從中以價值尋寶。

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]

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